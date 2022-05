Giovedìscienza: tra i finalisti due ricercatori Cnr

I ricercatori Lorenzo Degli Esposti e Alessio Dessì del Cnr tra i finalisti di Giovedìscienza: la premiazione il 24 maggio al Collegio Carlo Alberto di Torino

Lorenzo Degli Esposti, Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici sede di Faenza (Istec) e Alessio Dessì, Istituto di chimica dei composti organometallici di Sesto Fiorentino (Iccom), sono i due ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche rientrati tra i 10 finalisti al Premio Nazionale GiovedìScienza. L’iniziativa, realizzata da CentroScienza Onlus si concluderà con la competizione finale e la premiazione il 24 maggio prossimo al Collegio Carlo Alberto di Torino.

Durante la finale le 4 ricercatrici e i 6 ricercatori italiani under 35 selezionati e provenienti da 10 città italiane e da 10 diversi Enti di ricerca, avranno a loro disposizione 6 minuti e 40 per raccontare la propria ricerca a 5 esperti della comunicazione scientifica e 5 classi delle scuole secondarie di secondo grado.

I temi dei progetti vanno dall’utilizzo dei raggi X per lo studio delle distanze tra gli atomi allo sviluppo di biosensori elettrochimici per la biopsia liquida del cancro; allo studio delle trasformazioni che avvengono nei pesci ai materiali “disordinati” per prevenire le carie; dall’utilizzo di tecniche alternative per rendere la chimica più green e sostenibile ai nuovi modelli di agricoltura urbana sostenibile alla chimica e matematica per esplorare lo spazio delle strutture, neuroplasticità e stimolazione cerebrale per comprendere e trattare le patologie e la mutagenesi adattiva in ambito tumorale.

Le 10 presentazioni saranno valutate da una Giuria Tecnica, composta da 5 professionisti esperti della comunicazione scientifica, ed una Giuria Popolare, composta da 5 classi delle scuole secondarie di secondo grado. Per il vincitore è previsto un premio in denaro del valore di 5.000 euro e l’opportunità di raccontare la propria ricerca al pubblico di GiovedìScienza con una conferenza dedicata nell’edizione 2022/2023.

Oltre al Premio GiovedìScienza saranno assegnati 3 premi in denaro del valore di 3.000 euro ciascuno: Il Premio Speciale Elena Benaduce assegnato dalla Giuria Popolare e riservato a lavori di ricerca che si distinguano per le ricadute sul benessere delle persone e sulla qualità della vita. Il Premio GiovedìScienza Futuro, dedicato ai ricercatori che presentino – oltre al progetto scientifico – uno studio di fattibilità e il Premio Industria 4.0, rivolto ai candidati che, oltre al progetto scientifico, abbiano sviluppato anche una proposta progettuale inserita in questo ambito.

