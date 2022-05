Alessio Del Debbio in libreria con “Ulfhednar Stories – Sette storie di lupi”

Fuori per NPS Edizioni “Ulfhednar Stories – Sette storie di lupi”, i racconti fantastici di Alessio Del Debbio ispirati a leggende italiche e a mitologia nordica

Arriva in libreria “Ulfhednar Stories – Sette storie di lupi”, il nuovo lavoro dello scrittore viareggino Alessio Del Debbio, che ci porta alla scoperta di miti e leggende, suoi cavalli di battaglia. Il libro, edito da NPS Edizioni (prezzo di copertina: 14 euro), raccoglie sette racconti fantastici, con protagonisti lupi mannari e stregoni, ambientati nella nostra penisola, dal Quattrocento ai giorni nostri.

L’Italia è una terra di santi, cacciatori e lupi. Terra ospitale, accogliente, ma anche impaurita, da ciò che non conosce e che non comprende. Nella sorte degli ulfhednar di Odino, i leggendari guerrieri-lupo del Dio della Guerra, vive questo dualismo: sono uomini e lupi. Uomini ma anche lupi. Attirati dal mondo degli umani, seppur invisi, perseguitati dai Figli di Cardea, un’organizzazione segreta che caccia tutto ciò che è sovrannaturale, tutto ciò che è diverso. I lupi di Alessio Del Debbio sono sempre pronti a stringere i denti e lottare, sempre pronti a resistere. A mostrare alla vita chi sa azzannare più forte.

«I racconti si inseriscono nel mondo narrativo da me creato con “La guerra dei lupi”, ma sono storie autonome, fruibili sia da chi già ha letto la saga, che si divertirà a scoprire retroscena interessanti e a scovare riferimenti e camei, sia da chi ancora non l’ha letta, incuriosendosi e trovando magari lo spunto per approcciarvisi» dichiara Alessio Del Debbio. «Il volume, un omaggio alla magia che pervade il nostro mondo, comprende i racconti: Il cavaliere, La bestia errante, Il libraio, Il berserkr, Il Messia, La valchiria, Gli esploratori, e mette in campo creature fantastiche prese dal folclore italico, per lo più, e dalla mitologia nordica».

La copertina è stata realizzata dal disegnatore Iacopo Donati, che aveva curato anche quelle dei volumi “La guerra dei lupi” e “I Figli di Cardea”.

“Ulfhednar Stories” è disponibile sul sito NPS Edizioni (https://www.npsedizioni.it/), il marchio editoriale dell’associazione culturale Nati per scrivere, e ordinabile in libreria e su tutti gli store di libri. Al via il tour promozionale dell’autore, che lo porterà a incontrare lettori vecchi e nuovi: prima tappa al Salone del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio, presso lo stand NPS Edizioni, e a Librexpo Livorno, dal 27 al 29 maggio.

Contatti :

L’associazione culturale Nati per scrivere nasce nel 2016 da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura a Viareggio e nei dintorni. Nel 2018 ha lanciato il marchio editoriale NPS Edizioni, specializzato in libri fantasy, horror e mistery per tutte le età.

Associazione culturale Nati per scrivere:

Piazza Diaz 10

55041, Camaiore (LU)

Sito NPS Edizioni: https://www.npsedizioni.it/