Sangiovanni torna con “Scossa”: il testo della canzone

Sangiovanni online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Scossa”: ecco audio e testo del brano di “Summertime”

Sangiovanni torna con ‘Scossa’, il nuovo singolo inedito in radio e in digitale da oggi. Il brano è nella stagione finale di ‘Summertime’, la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – ora disponibile sulla piattaforma.

In uno degli episodi sangiovanni recita nella parte di se stesso, interpretando ‘scossa’ in un suo concerto estivo, in un locale all’aperto sulla riviera romagnola. La canzone si aggiunge all’album ‘Cadere Volare’, uscito per Sugar l’8 aprile e anticipato dal singolo doppio platino ‘farfalle’, presentato a Sanremo 2022.

Il testo

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai i mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai

Brividi se mi tocchi il futuro

La schiena mi trema

Mi sai fare tuo

Mi tuffo nel buio

Non mi prende nessuno

Non so se valga la pena

Eh-eh-eh, mh-mh

Vedi tu se mi dai un bacio e la saliva sa di blu

E nel tuo mare mi ci perdo

Mi fai vivere un sogno

E resto sempre sveglio

Per non uscirne pazzo

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai i mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più

Naturale come l’acqua

Che faccio e viceversa, muovi l’altra gamba

Paralleli come questa linea retta

E con una matita bianca

Non lascio traccia

Perché disegno male

Non come te

Che sai prosciugare un mare

Di lacrime

Se fuori è carnevale mi dici: “Non mi piace

La gente con le maschere”

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai i mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più

Io con gli occhi stanchi

Tu che cosa guardi?

Blu, il mare mosso

Dove andremo insieme un giorno

Poi se gira la ruota

Poi cambia la meta

Da un secondo all’altro della nostra vita, eh-eh

Questa strada vuota ha una luce sola

E non c’è via d’uscita

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai i mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più

Il tour di sangiovanni

sangiovanni presenterà dal vivo il nuovo progetto discografico e tutte le sue hit anche dal vivo in un tour. In estate, l’ex Amici tornerà dal vivo nelle arene e nelle piazze storiche con il ‘Cadere Volare Tour’, prodotto da Friends and Partners in collaborazione con Sugarmusic.

Il tour estivo arriva a grande richiesta dopo il sold out di tutte le date di maggio nei club e l’aggiunta dei due palasport il 19 ottobre a Roma (Palazzo dello Sport) e il 23 ottobre a Milano (Forum di Assago).