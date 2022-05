Harry Styles online con il nuovo album

Harry Styles torna con il nuovo album “Harry’s House”: ecco la tracklist del disco disponibile sulle piattaforme digitali

Dopo oltre due anni da ‘Fine Line’, Harry Styles è tornato con un nuovo album di inediti. È disponibile da oggi, venerdì 20 maggio, ‘Harry’s House’, il terzo progetto discografico del cantante. Il disco è stato anticipato dal singolo ‘As it was’ che, con oltre mezzo miliardo di strem, ha conquistato le vette delle classifiche mondiali, tra cui la top global di Spotify, di Apple Music e di Shazam, la prima posizione della classifica Hot100 di Billboard e l’Airplay radiofonico italiano ed europeo.

LA TRACKLIST DI HARRY’S HOUSE

Tredici le tracce che compongono il nuovo album di Harry Styles, registrate in diverse location tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo, dal 2020 al 2021. Il disco è stato scritto dal cantante stesso, insieme ai suoi collaboratori di lunga data Kid Harpoon, Tyler Johnson e Mitch Rowland.

1. “Music for a Sushi Restaurant”

2. “Late Night Talking”

3. “Grapejuice”

4. “As It Was”

5. “Daylight”

6. “Little Freak”

7. “Matilda”

8. “Cinema”

9. “Daydreaming”

10. “Keep Driving”

11. “Satellite”

12. “Boyfriends

13. “Love of My Life”.

IL TOUR

Harry Styles si esibirà negli stadi e arene di tutto il mondo con il suo ‘Love on Tour’ a partire dall’11 giugno, con la prima data a Glasgow. Il cantante arriverà anche in Italia con due appuntamenti sold out previsti originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022 e riprogrammate, rispettivamente, il 25 luglio e il 26 luglio.