Doxa Pharma e BB&C Group insieme per la sanità del futuro

La società di ricerche di mercato specializzata nel mondo farmaceutico Doxa Pharma e BB&C Group hanno attivato una collaborazione

La società di ricerche di mercato specializzata nel mondo farmaceutico Doxa Pharma, del gruppo BVA Doxa e BB&C Group, agenzia di comunicazione per il settore pharma e salute, hanno attivato una collaborazione con l’obiettivo di fornire al Sistema Salute un efficace percorso di comprensione del mercato e delle sue tendenze, insieme ad azioni di marketing e comunicazione.

“Le nostre attività si basano sulla Human Intelligence – dice Marzio Saffi, CEO e partner di BB&C – intesa come task force di ricercatori, marketers, creatives, strategists, medical writers che danno vita ad una figura nuova di Consulente Integrato che con le sue competenze riesce sempre ad avere un punto di vista inusuale e inaspettato a disposizione del Sistema Salute. Ricerca, strategia e creatività si alimentano reciprocamente per definire i nuovi Territori del Sistema della Salute”.

Oggi la realtà appare in velocissima evoluzione in generale e nel mercato della Salute in particolare, e non sempre si hanno a disposizione tutti gli strumenti per mettere a fuoco le dinamiche di questo periodo, o se disponibili, sono quasi sempre frammentati fra interlocutori diversi.

La collaborazione fra Doxa Pharma e BB&C Group nasce con l’obiettivo di generare un Luogo Unico in cui avere a disposizione i differenti “attrezzi” per poter dare risposte a domande sempre più articolate, far parlare differentemente i dati, offrire soluzioni rilevanti nella comunicazione della salute.

“Se siamo alla ricerca di una nuova “normalità” –prosegue Saffi- allora servono anche nuovi strumenti di comprensione della realtà al fine di comunicare in modo sempre più efficace. E questo processo di collaborazione con la sua integrazione di approcci, sensibilità, esperienze, offre la possibilità di codificare nuovi linguaggi per meglio interpretare la realtà. Nuove parole per comprendere e dar voce alla complessità. Nuovi progetti per rispondere alle esigenze che stanno emergendo. Nuove azioni per interloquire sempre più efficacemente con l’insieme degli stakeholders”.

“Monitoriamo l’intera Filiera delle Relazioni fra gli attori del Sistema Salute (Pazienti, Prescrittori, Aziende, Associazioni, Istituzioni) – afferma Gadi Schoenheit, Vice President di Doxa Pharma – con l’obiettivo di offrire interventi di ottimizzazione, sviluppo, evoluzione. L’obiettivo è di abbattere il Time to Market, fra la raccolta dei dati e le azioni di marketing e comunicazione. In questa prospettiva i consulenti di Doxa Pharma e BB&C operano assieme già dal primo incontro di co-thinking con le Aziende”.

“Come ricercatori e consulenti” – prosegue Schoenheit – “ogni giorno di più ci rendiamo conto che il settore Pharma sta vivendo delle trasformazioni rapidissime e inimmaginabili fino a poco tempo fa. Non basta più affermare, come elemento differenziante per le Aziende, che si fa ricerca scientifica, che si sostengono investimenti importanti in quest’ambito. Oggi la partita si è spostata su altri livelli, più complessi e articolati che chiamano in causa la relazione fra gli attori e la qualità di questa relazione. In una definizione: la Customer Experience che diviene vero e proprio cardine strategico delle Aziende Healthcare. Questa esperienza è diretta conseguenza della capacità di comunicare efficacemente. È in questa prospettiva che prende corpo l’incontro con BB&C”.

Il processo di “co-design” come conseguenza dell’approccio di “co-thinking” che nasce dall’incontro di competenze scientifiche -mediche e di ricerca- con linguaggi creativi e visione strategica, propone un insieme di attività tra le quali i Consensus sugli unmet needs di comunicazione, e tutto l’ambito degli approfondimenti con gli Stakeholders in Insight Room. I Workshop Strategici e quelli di Scenario Planning sono strumenti di maggior respiro che aiutano il Sistema Salute ad orientare le proprie azioni. Il monitoraggio del Patient Journey e le Influencer Community permettono di mettere a fuoco temi centrali nella vita delle Aziende e formulare risposte ai quesiti posti dalle Aziende stesse.