Anna Carol in radio con il singolo “Rotterdam”

“Rotterdam” è il nuovo brano di Anna Carol, fuori sulle piattaforme digitali per Nufabric Records con edizioni Kobayashi

«Un piano sequenza sensoriale che attraversa le strade notturne di una città che è stata casa mia per quattro anni», afferma l’artista.

Il brano nasce da un particolare ricordo di un asfalto che brilla di notte, da una cassa techno che attraversa le mura di un locale fino ad arrivare per strada e da un forte sentimento di nostalgia. Vitalità (vibrante e misteriosa della notte).

Quello di Anna Carol è un mondo musicale complesso e sfaccettato, uno stile difficile da etichettare, poiché sono molteplici gli elementi e le influenze che si mescolano nelle sue canzoni: il soul, il jazz, l’R&B, la canzone pop, il cantautorato italiano.

Un eclettismo basato sul contrasto come cifra stilistica: a cominciare da quello tra la delicatezza e l’uso limpido e pulito della sua voce che trova un contrappunto nel suono più aggressivo, più profondo e viscerale della parte strumentale. La contaminazione di stili utilizzata come risorsa e stimolo per sentirsi sempre in movimento, un bilico creativo a partire dal quale tutto può succedere.

“Rotterdam” anticipa il nuovo lavoro discografico di Anna Carol, in arrivo nei prossimi mesi: un album nel quale i due mondi dell’artista, quello acustico e quello elettronico, convivono e trovano la loro più rappresentativa sintesi espressiva.

ANNA CAROL – BIOGRAFIA

Anna Carol nasce a Bolzano e, dopo un girotondo tra Colonia, Rotterdam e Londra, ritorna in Italia. Nel suo periodo all’estero viene influenzata dall’incontro con le scene musicali soul, R&B ed elettroniche. Cresce in lei in quegli anni un’urgenza espressiva che la avvicina sempre di più al mondo della scrittura. Scrittura che tende a guardare dalla giusta distanza quelle relazioni complicate e spesso sofferte che popolano la realtà che la circonda. Una realtà dinamica, in trasformazione, che cambia pelle: nel suo album di debutto in uscita nel 2022 Anna Carol infatti,non smette di cercare. E di cercarsi. Un tentativo di rispondere a un groviglio di emozioni intrecciate in suoni acustici ed elettronici che confluiscono in melodie pop di influenza cosmopolita.

I suoni viaggiano, abbattendo i confini dello spazio e del tempo:

Lucio Dalla parla con James Blake

Billie Eilish beve un gin tonic con Ornella Vanoni

Joni Mitchell incontra Lianne La Havas per caso

Mac Miller incontra in treno Pino Daniele

Frah Quintale fa una session con Erykah Badu