Sintomi della neuropatia periferica nei pazienti con Long Covid

Dolore, formicolio e intorpidimento alle mani e ai piedi, sono alcuni sintomi riportati dopo l’infezione da SarsCov2, nel periodo che tutti conosciamo come long Covid. Nuovi dati pubblicati sulla rivista Pain si vanno ad aggiungere alle osservazioni riportate da vari centri in tutto il mondo. Diversi sintomi persistono a lungo e spesso rientrano nello spettro della neuropatia periferica.

Lo studio in questione è stato condotto dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis ed ha coinvolto oltre 1.500 persone che si sono infettate col Sars-CoV-2 durante il primo anno della pandemia.

I ricercatori hanno scoperto che coloro che sono risultati positivi al virus avevano una probabilità tripla di riportare dolore, intorpidimento o formicolio a mani e piedi rispetto a chi non si era infettato.

“Diverse infezioni virali, come l’HIV e l’herpes zoster, sono associate alla neuropatia periferica perché i virus possono danneggiare i nervi”, ha affermato il ricercatore senior Simon Haroutounian, capo della ricerca clinica presso il Washington University Pain Center. “Abbiamo scoperto che quasi il 30% dei pazienti risultati positivi al Covid-19 riportava anche sintomi al momento della diagnosi e che, per il 6%-7% di essi, i sintomi persistevano per almeno due settimane e fino a tre mesi, suggerendo che questo virus potrebbe avere effetti persistenti sui nervi periferici.

Haroutounian, che è anche professore associato di anestesiologia e direttore della Divisione di ricerca clinica e traslazionale del dipartimento, ha affermato che alcuni pazienti che hanno fatto risalire l’inizio dei loro sintomi neuropatici a un’infezione da Covid-19 hanno cercato un trattamento presso il Washington University Pain Center. La maggior parte dei partecipanti allo studio, tuttavia, ha segnalato problemi classificati da lievi a moderati e potrebbero non aver chiesto aiuto a uno specialista del dolore.

“È importante capire se un’infezione virale è associata a un aumentato rischio di neuropatia”, ha affermato. “Nel caso dell’HIV, non ci siamo resi conto che stava causando neuropatia per diversi anni dopo l’inizio dell’epidemia di AIDS. Di conseguenza, molte persone non sono state diagnosticate con neuropatia e non sono state trattate per il dolore associato al problema”.

Secondo gli autori potrebbe crearsi una situazione analoga per i pazienti con sintomi di neuropatia a seguito di Covid-19. Non esiste una diagnosi accertata di neuropatia correlata a questa infezione, ma Haroutounian ha spiegato che, indipendentemente dalla causa, gli attuali trattamenti per la neuropatia sono in qualche modo simili. Gli specialisti del dolore usano gli stessi tipi di farmaci per trattare la neuropatia periferica, indipendentemente dal fatto che sia causata dal diabete o dall’HIV o che la causa non sia chiara.

“C’è un’alta probabilità che potremmo ancora aiutare questi pazienti, anche se al momento non ci sono criteri diagnostici chiari o persino una sindrome riconosciuta nota come neuropatia periferica Covid”, hanno affermato.

Il team di ricerca ha incluso nello studio i pazienti valutati per il Covid presso il Washington University Medical Campus dal 16 marzo 2020 al 12 gennaio 2021. Dei 1.556 partecipanti allo studio, 542 sono risultati positivi ai test Covid-19 e 1.014 sono risultati negativi.

Molti di coloro che sono risultati negativi sono stati valutati perché dovevano subire un intervento chirurgico o erano già stati ricoverati in ospedale per cancro, diabete o altri problemi di salute. A causa di quei problemi di salute esistenti, molti di coloro che sono risultati negativi hanno sperimentato dolore cronico e neuropatia non correlati al Covid-19.

I pazienti dello studio risultati positivi tendevano a essere più sani e più giovani e il 29% ha riportato sintomi di neuropatia al momento della diagnosi. Ciò rispetto ai problemi di neuropatia in circa il 13% dei partecipanti che tendevano ad avere problemi di salute ma sono risultati negativi al Covid-19. Secondo gli autori questa scoperta rafforza la possibilità che il virus possa essere coinvolto nel causare sintomi di neuropatia periferica.

Poiché lo studio è stato condotto in un unico centro, Haroutounian ha affermato che saranno necessarie ulteriori ricerche per replicare i risultati. Inoltre, gran parte dei dati sono stati raccolti quando la ricerca clinica ambulatoriale era stata interrotta a causa della pandemia, il che significa che i partecipanti allo studio sono stati valutati in base alle loro risposte a un sondaggio piuttosto che tramite interviste di persona ed esami fisici.

“Abbiamo anche terminato la nostra raccolta di dati prima che le vaccinazioni si diffondessero e prima che arrivassero le varianti delta o omicron, ed è difficile dire quali effetti potrebbero avere queste variabili”, ha affermato. “Quindi vogliamo seguire alcuni di quei pazienti che hanno sintomi nervosi persistenti e conoscere la causa del loro dolore in modo da poter diagnosticare e curare meglio nuovi pazienti”.

Odozor, Chioma U et al., Post-acute sensory neurological sequelae in patients with SARS-CoV-2 infection: the COVID-PN observational cohort study

