Eligo Milano cambia il modo di fare shopping

Vivere un’esperienza di stile con l’aiuto di un personal stylist: Eligo Milano è la scale up che reinventa lo shopping in chiave Made in Italy

Secondo un rapporto di Confartigianato , l’Italia è il primo paese europeo per occupati nelle micro e piccole imprese manifatturiere: si tratta di 367 mila imprese e 1 milione e 967 mila addetti e le imprese artigiane della manifattura sul territorio sono 241 mila.

Il Made in Italy continua ad avere il suo fascino e nonostante le attuali difficoltà causate dalla pandemia, il quadro competitivo sui mercati internazionali rimane caratterizzato dalla crescente qualità dell’offerta merceologica italiana.

Ma sono ancora tante le problematiche dei piccoli brand italiani sul mercato nazionale e non: basti pensare ai molti marchi Made in Italy di nicchia che ancora faticano ad arrivare al cliente finale e a posizionarsi sul mercato come i grandi colossi, proprio per la mancanza di risorse interne volte a promuovere il brand.

Ed è proprio per supportare e diffondere la qualità del Made in Italy che Eligo Milano, scale up italiana e marketplace nato nel 2016 da un’idea di Giulio Manno, Giuseppe Catella e Naomi Kohashi durante un Executive MBA all’Università Bocconi, punta ad offrire a tutti gli amanti della moda (e non solo) un’esperienza di shopping unica nel suo genere grazie a consulenze d’immagine condotte da personal stylist, per affiancare il cliente durante tutta la fase di acquisto.

Scegliere un capo o un look per un’occasione speciale diventa semplice e smart: l’idea è proprio quella di poter unire all’esperienza di acquisto di capi unici, di qualità e realizzati da brand italiani di nicchia, la possibilità di essere seguiti, consigliati e aiutati nell’acquisto del capo giusto da esperti e professionisti.

“Vogliamo mettere in contatto il cliente non solo con una vasta scelta di capi realizzati da brand italiani ma vogliamo dare anche la possibilità di vivere un’esperienza d’acquisto unica nel suo genere grazie all’aiuto di un servizio di personal styling che aiuta i nostri clienti nella creazione di un guardaroba unico – afferma Naomi Kohashi, co-founder di Eligo Milano – Attraverso la possibilità di prenotare consulenze online, nei nostri negozi e offline, il cliente potrà vivere un’esperienza innovativa nel mondo del retail e creare il look più adatto con capi di altissima qualità”.

Ad oggi, Eligo Milano ha creato una rete di oltre 1600 stylist, ha raggiunto oltre 6500 clienti e collabora con 37 brand italiani che realizzano abbigliamento maschile e femminile per rendere il momento shopping unico e personalizzato e per dare visibilità ai brand di nicchia, permettendogli di raggiungere il mercato più facilmente.

Aiutare il cliente a scoprire il proprio stile: Eligo Milano punta tutto sulla sua community di stylist

Eligo Milano non è solo un marketplace dove acquistare abbigliamento, accessori e beauty Made in Italy ma anche una vera e propria community di stylist, il cui focus è garantire al cliente un’esperienza unica e allo stesso tempo creare e formare una rete di personal stylist a 360 gradi.

Attraverso una vera e propria academy, Eligo punta tutto sulla formazione degli stylist: grazie a corsi per acquisire competenze di styling, marketing e di business, l’azienda aiuta i personal stylist ad aumentare la propria conoscenza in ambito retail e di prodotto, garantendo così ai clienti vere e proprie consulenze di stile con esperti del settore.

“La formazione dei personal stylist coordinati da Eligo è fondamentale e ci teniamo a garantirgli una crescita formativa, fornendo un accesso ai portfolio di brand rinomati e di qualità, facendoli lavorare con la nostra piattaforma e tool tecnologici e inserendo i loro profili nostre campagne di marketing – afferma Giulio Manno, co-founder di Eligo Milano – “I nostri personal stylist sono appassionati di moda Made in Italy e di retail che non riescono ad aprirsi un business indipendente e noi cerchiamo di supportarli andando incontro ai loro bisogni”.

E la figura dello stylist assume un ruolo chiave durante l’acquisto: raccontare e far conoscere la qualità e i valori dei 37 brand italiani e di nicchia è un vero e proprio obiettivo. Infatti, attraverso le consulenze, non solo indirizzano il cliente verso il capo giusto per poter costruire un guardaroba perfetto o un look particolare ma cercano di raccontarne l’essenza più vera, promuovendo i valori e gli elementi caratteristici di ogni brand.

Il futuro di Eligo Milano: l’internazionalizzazione e una piattaforma proprietaria

Tra gli obiettivi di Eligo Milano c’è il sogno di crescere e di ingrandire la propria rete di stylist, strutturando una formazione verticale per settore merceologico e per singolo brand per garantire un’esperienza di acquisto e consulenza customizzata e unica nel suo genere.

“Vogliamo aumentare il numero degli stylist e di brand ed espandere il nostro servizio su nuove country all’estero tra Francia, Regno Unito e Paesi Bassi con pop up store presenti sul territorio. L’obiettivo è replicare il modello dei due store di Milano con referenti locali e gestire una rete di stylist in loco – afferma Giulio Manno, co-founder di Eligo Milano – E grazie all’acquisizione delle due aziende Masel Milano e Meltin’ Pot avvenuta nel 2021, vogliamo creare una divisione interna in cui Masel Milano possa diventare il punto di riferimento sartoriale per i nostri clienti e, allo stesso tempo, vogliamo rilanciare Meltin’ Pot, brand storico degli anni 2000, per farlo diventare un punto di riferimento streetwear di Eligo”.

Ma le novità di Eligo Milano non finiscono qui: tra gli obiettivi per il 2022 c’è anche il lancio di una piattaforma di remote selling assistita che sarà utilizzata da tutti i personal stylist. Questo permetterà ai clienti di Eligo di avere stylist disponibili h24 per consulenze da remoto replicando digitalmente una vera e propria consulenza di stile, un’esperienza di styling completamente digitale e mai vista prima.