Rai 3 dedica la prima serata al ricordo di Ezio Bosso

In prima serata su Rai 3 “Ezio Bosso. Le cose che restano”, con interviste a Gabriele Salvatores, Enzo Decaro e Paolo Fresu

“Ezio Bosso. Le cose che restano” è il racconto di una grande storia umana. La carriera di Bosso è stata quanto di più atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che per quelle professionali. Bosso nel suo percorso artistico si è lanciato spesso in forme ibride di narrazione e musica e questo film, che parla di lui, ha un approccio analogamente poliedrico come poliedrica è stata la sua vita. “Ezio Bosso. Le cose che restano” con interviste a amici e collaboratori dell’artista come Gabriele Salvatores, Enzo Decaro, Paolo Fresu e Silvio Orlando andrà in onda il 19 maggio alle 21.20 su Rai 3.

Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso un lavoro minuzioso di ricerca tra le tante interviste audio e video che ha rilasciato nel tempo. Il ritmo scorre fluido e spontaneo, proprio perché il docufilm è privo del classico narratore frontale: è il maestro stesso a svelarsi agli spettatori, a farci entrare nel suo mondo e nel suo immaginario, come in un diario. La narrazione è stratificata e crea un dialogo fra le varie età dell’artista in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Nel ricco materiale d’archivio utilizzato vi è anche il brano inedito “The things that remain”.

Prodotto da SUDOVEST PRODUZIONI e INDIGO FILM con RAI CINEMA, il docufilm è stato scritto e diretto da Giorgio Verdelli ed è stato presentato in anteprima nella sezione Fuori Concorso della settantottesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.