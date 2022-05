Gaffe di George W. Bush: confonde l’Ucraina con l’Iraq

La gaffe dell’ex presidente americano George W. Bush: vuole accusare Putin per la guerra in Ucraina, ma parla di “invasione dell’Iraq”

Scivolone sulla guerra per l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush. Durante un incontro della fondazione intitolata al padre, l’ex presidente George H.W. Bush, Bush jr. ha fatto riferimento alla guerra in corso in Ucraina dopo l’aggressione della Russia e ha detto: “La decisione di una persona di lanciare un’invasione dell’Iraq è ingiustificata e brutale“.

Una gaffe, spiega la Dire (www.dire.it), che ha lasciato interdetto il pubblico in sala: ai tempi di Saddam Hussein, fu proprio George W. Bush a dare il via all’operazione per liberare l’Iraq dal suo dittatore. L’atto di accusa per il presidente russo Vladimir Putin ha rischiato quindi di diventare un harakiri per Bush, che però si è subito corretto: “Intendevo dire, dell’Ucraina“. E ha poi cercato di buttarla sul ridere: “Ormai sono 75”, con riferimento alla sua età.