“Discokim” è il nuovo singolo di Kimerica

Esce per Lost Generation Records (e in distribuzione Believe) “Discokim“, il nuovo singolo della cantautrice e producer Kimerica. Finalmente il capitolo definitivo in attesa del disco di debutto dal titolo “Fantasmi“, in uscita venerdì 29 aprile 2022. Il brano mescola generi e influenze, spaziando da un’elettronica Italodisco con forti riferimenti anni 80 all’indie dei giorni nostri e ci porta in una fumosa discoteca a tarda notte dove si balla per dimenticare un amore finito. “Fantasmi” è stato realizzato con il sostegno di Italia Music Lab (www.italiamusiclab.com).

BIO:

Kimerica è una cantautrice e producer di raffinata materia elettronica. Nel 2016 scrive ed esegue le musiche di Amor c’ha nulla amato amar perdona – Amore e furore nelle parole e nelle immagini di un viaggio divino, una lectura Dantis che viene poi portata in vari teatri ed istituzioni scolastiche. Nell’ottobre 2018 partecipa al “Premio Bianca D’Aponte” e riceve i premi Soundinside Basement e Rai RadioLive/Rai Italia. Le atmosfere sonore mescolano electro pop, leftfield alla tradizione della canzone italiana. Nella fine del 2021 “Coro per la fine del mondo” entra in rotazione su Radio 2 Indie, mentre con il singolo successivo uscito a Gennaio 2022, “Not Anymore “, viene scelta come artista della settimana di MTV New Generation. É tra i selezionati a Musicultura 2022.