Previsioni meteo 18 maggio 2022: caldo estivo con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 18 maggio 2022: prosegue la fase di tempo stabile con caldo fuori stagione grazie all’alta pressione

Condizioni meteo estive sull’Italia. Il caldo anomalo di inizio di settimana tenderà a intensificarsi ulteriormente soprattutto da giovedì e fino al weekend per effetto di Hannibal, l’Anticiclone nord africano che domina l’intera area mediterranea e le zone limitrofe dell’Europa meridionale. Nella giornata di oggi avremo dunque temperature che si manterranno elevate, con valori ben oltre superiori alla media stagionale e con picchi fino a +30°C. Possibili note di instabilità, con piogge sparse nelle ore pomeridiane, sulle regioni settentrionali e su zone interne e rilievi del Centro-Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’alta pressione di matrice sub-tropicale che occupa l’intera area mediterranea e le zone limitrofe dell’Europa meridionale è destinata a rimanere protagonista per tutta questa settimana. Ci attendono quindi altre giornate calde per la stagione, con temperature da piena estate, ben oltre le medie, soprattutto sulle regioni centro settentrionali. Saranno possibili temporali pomeridiani su Alpi, Appennino e zone interne delle regioni centro-meridionali.

Intanto per oggi, mercoledì 18 maggio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sui rilievi, altrove non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata residui fenomeni sulle Alpi, molte nuvole al Nord-Ovest e sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo, maggiori spazi di sereno sulle coste tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e nubi basse sulle coste tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne con piogge sparse specie sulla Calabria, più soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo al Nord, stazionarie o in aumento al Centro e al Sud.

