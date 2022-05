Latina Independent Film Festival: ecco le opere in gara

Latina Independent Film Festival: comunicata la lista delle opere selezionate in concorso per questa prima storica ed epica edizione

Dopo svariate indiscrezioni, elettrizzanti colpi di scena ed inaspettate anticipazioni, è stata ufficialmente comunicata la lista delle opere selezionate in concorso per questa prima storica ed epica edizione del festival cinematografico indipendente italiano più atteso dell’anno: il Latina Independent Film Festival!

La nuova creatura cineamtografica di quello che la stampa americana ha unanimemente definito il nuovo re Mida del cinema indipendente internazionale, grazie al suo famigerato e ed ormai certificato “Golden Touch”, il pluripremiato Regista e talentoso Direttore Artistico nostrano Daniele Gangemi, vedrà così in pole position per aggiudicarsi i nuovi e già ambiti (tra gli addetti ai lavori indipendenti di ogni nazione) “Elmet Awards”, una selezione ricercata ed estremamente raffinata di sole 47 opere provenienti da ben otto differenti paesi nel mondo (Italia, Brasile, Austria, Nigeria, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Australia ed Ucraina) e divise in cinque distinte ed esclusive categorie: Feature Films, Documentaries, Short Film, Short Documentaries and LIFF for Ukrainian Directors.

L’Illustre Presidente Roberto Bessi e gli Esimi Giurati Blanca Blanco, Michele Cordaro, Alessandro Masi e Francesco Di Brigida sono già da tempo a lavoro per giudicare, con l’estrema perizia ed il temibile rigore che da sempre li contraddistingue, tutte le opere selezionate e decretarne alla fine i gloriosi ed unici vincitori destinati ad entrare nella storia di questo entusiamante ed esclusivo evento, firmandone per primi l’albo d’oro, e destinanti quindi anche a goderne i dovuti e meritati onori.

Latina Independent Film Festival 2022 – Short List con le Opere Selezionate

Feature Films

– La danza nera by Mauro John Capece – Italy – 105 minutes

– Selfiemania by Francesco Colangelo, Elisabetta Pellini, Elly Senger-Weiss and Willem Zaeyen – Italy – 80 minutes

– Dopo le nuvole by Matteo Paba – Italy – 86 minutes

– Umami by Angelo Frezza – Italy – 105 minutes

Documentaries

– Space Beyond by Francesco Cannavà – Italy – 82 minutes

– The Zone by Paolo Maggi – Italy – 42 minutes

– Oxente, Bixiga! by Daniel Fagundes and Fernanda Vargas – Brazil – 78 minutes

– Matricola Enpals 79031 – Fotografo di scena by Fabrizio Borni – Italy – 90 minutes

– IO SONO LUCIA Lucia by Giuseppe Coco – Italy 48 minutes

– One More Step West Is the Sea: ruth weiss by Thomas Antonic – Austria – 91 minutes

– I nove mesi dopo by Mariagrazia Contini, Vito Palmieri and Paolo Marzoni – Italy – 52 minutes

– Tutto bene per me by Paco Maddalena – Italy – 54 minutes

Short Films

– 37 To Go by Lota Chukwu – Nigeria – 30 minutes

– Tutù by Lorenzo Tiberia – Italy – 15 minutes

– Enchanted by Andrea R Ciobanu – United Kingdom – 6 minutes

– Rutunn’ by Fabio Patrassi – Italy – 14 minutes

– Quello Che Non Ho Detto by Michele Bianchi – Italy – 15 minutes

– Funeral Fever by Janicel Diaz – United States – 5 minutes

– NOTTE ROMANA by Valerio Ferrara – Italy – 12 minutes

– GITA DI FAMIGLIA by Francesco Della Ventura – Italy – 18 minutes

– Librino Express by Alfio D’Agata – Italy – 30 minutes

– Posso. by Leo Lampis – Italy – 6 minutes

– Oltre i binari by Antonella Ponziani – Italy – 13 minutes

– PRETTY FLY FOR A DOÑA by Karlina Vera – United Kingdom – 8 minutes

– Lockdownlove.it by Anna Marcello – Italy – 20 minutes

– Solitude by Fabio Grossi – Italy – 7 minutes

– CHINESE LAUNDRY by Giorgio Arcelli Fontana – United States – 30 minutes

– Cuore di strega by Marco Baroni – Italy – 8 minutes

– ANNA by Vincenzo Palazzo – Italy – 12 minutes

– For Sale by Francesco Gabriele – United Kingdom – 15 minutes

– inCONTROtempo by Manuel Amicucci – Italy – 14 minutes

– Buy Buy by Gualtiero Serafini and Germano Serafini – Italy – 5 minutes

– Cuore by Pierpaolo De Mejo – Italy – 15 minutes

– IL BATTESIMO by Francesco D’Ignazio – Italy – 15 minutes

– ZITI by Rocco Buonvino – Italy – 15 minutes

– 1982 Italia – Brasile by Alessandro Della Villa and Alessandro Moscatt – Italy – 19 minutes

– Whoever Was Using This Bed by Andrew Kotatko – Australia – 21 minutes

Short Documentaries

– Mirella by Kassim Yassin Saleh – Italy – 15 minutes

– MEV by Santo Reito – Italy – 4 minutes

– KYTHIRA, THE ISLAND OF THE LAST GODDESS by Giuseppe Bucciarelli – Italy – 29 minutes

– La signora dei piccioni by Giulia Brazzale – Italy – 4 minutes

– Cercando il Signor S. by Arianna Tedesco – Italy – 30 minutes

LIFF for Ukrainian Directors

– They saw Stalin by Alex Stoyanov – 15 minutes (Short Documentary)

– The End of the World by Taras Valihura – 14 minutes – (Short Film)

– Dastard, traitor and dog by Erik Ibraev – 14 minutes – (Short Film)

– Valera by Olga Artushevska – 15 minutes (Short Film)

– Pattern by Valerii Berkun – 20 minutes (Short Film)