“L’abbandono” è il disco di debutto de Ilmostrodellaband

Online (in distribuzione Artist First) “L’abbandono“, l’EP di debutto de Ilmostrodellaband. É finalmente svelato il mondo del progetto solista di Tiziano Piu che si compone di cinque tracce di un alternative rock disturbante, con il vanto della produzione di Kazemijazi. Il disco spazia dall’elettronica anni’80, all’indie rock ’90 guardando però ai giorni nostri. I brani sono molto autobiografici, legati a sentimenti, emozioni, sensazioni, vicissitudini dell’autore.

https://open.spotify.com/album/64sFsb7AvEAh3GGXIGgvi9?si=OM2k7s_sRGaGpCtS_bQvZQ

Ilmostrodellaband è un progetto musicale solista nato nel 2020. E’ stato ideato da Tiziano Piu, classe 1981, nato a Carbonia, una piccola cittadina del Sulcis Iglesiente (Sardegna), si stabilisce nel Cagliaritano all’età di 23 anni per studiare e successivamente lavorare. Scrive musica dall’età di 14 anni, periodo in cui inizia a suonare la chitarra e militare in qualche rock band locale. Dopo svariate delusioni musicali, da vita a un progetto solista di stampo alternative rock, Dorom Dazed (2016) dal quale seguono due album: “Shameless” e “Ireneo”. La dimensione rock però diventa qualcosa che limita la voglia di sperimentare e di evolversi, nel 2020 Tiziano crea un progetto completamente diverso dal precedente. Il nome glielo suggerisce il figlio di appena 5 anni; si avvale della preziosa collaborazione di Kazemijazi (Water In Face, Verdena) per la produzione dell’intero EP.

Nei primi mesi del 2021 viene girato tra Cagliari e Carbonia il videoclip del primo single “L’abbandono”. Il video è caratterizzato da 9 diversi scenari con altrettante persone (compreso l’autore) che, in diverse situazioni, interpretano la canzone. “L’abbandono” in questo caso significa rinascita, libertà, vita. A volte le difficoltà, le ansie, le paure ti imprigionano e chiudono in uno spazio nel quale non ti riconosci più, soffocandoti lentamente. Liberarsi da questa bolla, e ritornare a “vivere” comporta un importante crescita interiore, un abbandonarsi completamente alle proprie verità. Il video diretto da Francesca Corona è prodotto dal Whispering Studio di Stefano Spanu. Il singolo “L’abbandono” viene rilasciato il 13 Maggio del 2021 su tutte le piattaforme digitali. Il 9 Agosto viene pubblicato su You Tube , senza preavviso e promozione, il brano “9 Agosto” con il relativo videoclip. E’ stato girato in modo amatoriale sempre dalla “fedele” Francesca Corona con Stefano Spanu. Il brano è un tributo alla figura del padre dell’autore, scomparso precocemente e parla di ricordi e emozioni avvertite durante un viaggio in macchina nel giorno del suo compleanno.

Dopo l’estate del 2021, vista la situazione del covid, si prende la decizione di posticipare l’uscita dell’Ep di esordio che contiene 5 brani e si chiama “L’abbandono”, registrato tra il V Studio di Cagliari e l’Hot Studio Records di Londra. Il 18 Marzo del 2022 viene rilasciato “Nevrosi” che anticipa l’Ep “L’abbandono” in uscita l’8 Aprile 2022. Il significato del brano è da ricercare all’interno delle dinamiche di coppia che portano a un rapporto nevrotico che va a logorare i sentimenti. Il video, che accompagna il brano, è sempre diretto da Francesca Corona e comunica con semplici immagini, un confronto sentimentale tra due persone che svelano la propria emozione all’interno di una situazione in bilico.