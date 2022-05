Gadget personalizzati: rispettare l’ambiente con le shopper ecologiche

Da qualche anno anche in Italia si è diffusa la moda delle shopper ecologiche, borse realizzate con materiale naturale o riciclato e nate con lo scopo di essere capienti e resistenti, in modo da poter essere usate per fare la spesa.

Per la loro comodità e la possibilità di personalizzazione, le shopper sono diventate in breve molto di più di una semplice busta di stoffa. Oggi hanno guadagnato lo status di accessorio trendy e sono sempre di più le persone che le portano con sé durante lo shopping, o che le usano al posto della borsa tradizionale.

Per tutte queste ragioni, le aziende puntano sempre più spesso su questi articoli per creare gadget personalizzati con cui promuovere il brand e, al tempo stesso, dimostrare la propria attenzione in merito alla sostenibilità ambientale.

Shopper personalizzate in cotone: un vero e proprio must have

La shopper in cotone è stata la prima ad arrivare sul mercato, proposta in sostituzione alle buste di plastica ancora troppo spesso utilizzate in molti negozi.

La chiave del suo successo come gadget promozionale è facilmente comprensibile: il tessuto si lava con facilità, è resistente ma sottile – e quindi si può portare ovunque – ed è naturale, quindi aiuta anche l’ambiente. Inoltre, questo tipo di borse sono un vero e proprio stimolo per la creatività.

Infatti, grazie a portali specializzati come Easygadget.it, è possibile realizzare in modo semplice e veloce shopper personalizzate in cotone di ogni tipo: con stampe e scritte divertenti, colorate, a fantasia o a tinta unita.

Molte realtà scelgono di stamparvi sopra una frase, un’immagine o un brand, a seconda del messaggio che il business ha la necessità di veicolare. Insomma, risultano essere un accessorio utile e in grado di rendere il proprio look più vivace.

Oltre al cotone classico, le shopper sono disponibili anche in canvas: è un tipo di cotone molto più resistente, lavorato in modo da risultare più robusto e da essere caricato di pesi maggiori.

Shopper personalizzate in juta, l’alternativa trendy alla borsa

Visto il grande successo della shopper in cotone, sono stati utilizzati una serie di altri materiali sostenibili per creare questo tipo di borse.

Uno dei più interessanti è la juta, un tessuto completamente naturale dall’aspetto rustico e dalla resistenza notevole, motivo per cui da sempre è stata usata per realizzare sacchi agricoli.

È molto apprezzata da chi ama uno stile boho, che strizza l’occhio alle atmosfere di campagna.

Proprio come l’originale in cotone, anche la shopper in juta può essere personalizzata, con manici di diversi colori e stampe che la rendono un accessorio irresistibile.

Tutti i vantaggi di omaggiare clienti e dipendenti con una shopper

Se nel corso degli anni le aziende hanno puntato sempre di più sulle shopper come gadget promozionali le ragioni sono molteplici.

Per prima cosa, il valore ecologico è fondamentale: trattandosi di borse riutilizzabili, infatti, le shopper sostituiscono i sacchetti di plastica, andando a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente con un gesto piccolo che, se applicato da tante persone, può fare la differenza. Inoltre la shopper ha un costo contenuto, motivo per cui permette di promuovere il brand a costi del tutto sostenibili.

Può essere personalizzata in tanti modi diversi, e quindi è un’occasione per dare testimonianza ai clienti della propria creatività: ci si possono stampare scritte e immagini, oppure può essere tinta, disegnata, accessoriata per diventare un modello unico.

Proprio per questo, la shopper è diventata un vero e proprio oggetto da collezione ed è sempre più apprezzata come omaggio aziendale. Le shopper, inoltre, sono anche comode per viaggiare: occupano pochissimo spazio piegate in un bagaglio a mano o nello zaino, e sono anche molto utili per riporre gli abiti in valigia.