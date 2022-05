Da Elisa a Ghali: tutti gli artisti del Follonica Summer Nigths

Torna il Follonica Summer Nights che da giovedì 28 luglio proporrà ancora una volta un ricco calendario di appuntamenti con alcuni tra i più amati artisti italiani

Follonica Summer Nights si conferma anche in questa edizione come un punto di riferimento nazionale per la musica dal vivo e momento culturale innovativo, prestigioso e divertente per l’estate follonichese.

I nomi già annunciati, a cui si aggiungeranno sorprese nei prossimi giorni, confermano la direzione del Festival verso contenuti trasversali e attuali. Punta di diamante della scelta artistica, il concerto evento di Elisa: il suo “Back to the Future Live Tour” è non solo un messaggio per l’ambiente, ma sopratutto un importante riconoscimento per il territorio in cui avra’ luogo. Tutte le location scelte sono di particolare valore naturale e paesaggistico e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale.

L’appuntamento del Follonica Summer Nights si conferma al Parco Centrale a partire da giovedì 28 luglio con il concerto di Tommaso Paradiso per il suo “Tommy Summer Tour”, seguirà il “Back to the future Live Tour” di Elisa il 29 luglio, giovedì 4 agosto toccherà a Sangiovanni con il suo “Cadere Volare Live”, Il 9 agosto tappa del tour di Ghali “Estate Tour”, mercoledì 17 agosto Rkomi con il suo ‘ Insuperabile Summer Tour’ , il 18 agosto l’amatissimo Grease il Musical e sabato 19 agosto Jonathan Canini con ‘ Cappuccetto Rozzo’.

A realizzare il festival è l’agenzia LEG Live Emotion Group, diretta da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca.

Circuito Prevendite: ticketone- Tutte le informazioni su www.legsrl.net

infoline 3924308616