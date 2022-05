Psoriasi: conferme di efficacia per tildrakizumab

Psoriasi a placche da moderata a grave: i pazienti trattati con tildrakizumab hanno ottenuto un miglioramento significativo della malattia

Uno studio di real life ha mostrato che i pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave trattati con tildrakizumab hanno ottenuto un miglioramento significativo della malattia, secondo i dati presentati sotto forma di poster al congresso dell’American Academy of Dermatology (AAD) 2022.

«C’è una lacuna di conoscenza sull’efficacia delle terapie biologiche per la psoriasi nei contesti clinici del mondo reale rispetto a quella nell’ambiente della sperimentazione clinica» hanno scritto il primo autore Neal Bhatia e colleghi della Therapeutics Clinical Research di San Diego.

Tildrakizumab, un inibitore selettivo dell’interleuchina (IL) -23p19, che si lega selettivamente alla subunità p19 della IL inibendo il rilascio di citochine pro-infiammatorie e chemiochine, è approvato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave. Viene somministrato per iniezione sottocutanea alla dose di 100 mg ogni 12 settimane, dopo il completamento delle dosi iniziali alla settimana 0 e alla settimana 4.

Efficacia confermata anche nel mondo reale

Lo studio multicentrico di fase IV della durata di 64 settimane, non controllato, in aperto, nel mondo reale ha coinvolto 55 pazienti sottoposti a tildrakizumab alla dose di 100 mg alle settimane 0 e 4, e poi ogni 12 settimane fino a 52 settimane. Il poster presentato al congresso riguardata i dati provvisori di 52 pazienti fino alla settimana 28.

Un miglioramento del 90% nel punteggio PASI (Psoriasis Area Severity Index) si è verificato solo nell’1,8%dei pazienti alla settimana 4 dopo la prima dose, ma è salito al 46,3% alla settimana 16 e al 55,8% alla settimana 28.

Il punteggio PASI medio si è ridotto da 11,6 al basale a 6,5 alla settimana 4, 2,2 alla settimana 16 e 1,8 alla settimana 28, con una variazione percentuale media di –82,1 alla settimana 28.

La BSA (Body Surface Area) media era 14,5 al basale ed è migliorata a 11,6 alla settimana 4 e a 2,9 alla settimana 28, con una variazione media totale del -73,1%.

Si sono verificarti eventi avversi emergenti dal trattamento in 31 (56,4%) pazienti e i più comuni sono stati problemi cutanei e del tessuto sottocutaneo, infezioni e infestazioni, disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo e disturbi gastrointestinali. Eventi avversi gravi si sono verificati in 3 (5,5%) pazienti e uno dei partecipanti si è ritirato a causa di eventi avversi.

Positivi i precedenti risultati a lungo termine

In precedenza tildrakizumab 100 e 200 mg si era dimostrato efficace e sicuro nel trattamento lungo termine della psoriasi nel trial reSURFACE 1, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo e della durata di 64 settimane.

L’87% dei soggetti sottoposti alla dose da 100 mg aveva raggiunto il PASI 75, il 54% ha raggiunto il PASI 90 e il 31% il PASI 100 alla settimana 64. Alla settimana 208 l’82% ha raggiunto il PASI 75, il 56% il PASI 90 e 28% il PASI 100.

Con tildrakizumab 200 mg, alla settimana 64 le risposte PASI 75, PASI 90 e PASI 100 sono state raggiunte rispettivamente dall’82%, 52% e 27% dei pazienti, mentre alla settimana sono state ottenute rispettivamente dell’82%, 55% e 27% dei trattai.

Una risposta favorevole al Physician Global Assessment alla settimana 64 è stata registrata nel 65% dei pazienti che hanno ricevuto la dose da 100 mg e nel 63% di quelli sottoposti alla dose da 200 mg. Alla settimana 208 le percentuali erano del 58% e del 60%.

Il numero di pazienti che hanno segnalato eventi avversi prespecificati è stato basso per entrambi i gruppi di trattamento fino a 5 anni.

Bibliografia

Bhatia N et al. Poster. Real-world effectiveness and safety of tildrakizumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Week 28 interim analysis of a phase 4 study. Presented at: American Academy of Dermatology Annual Meeting; March 25-29, 2022; Boston.