Penelope e Colin saranno i protagonisti di Bridgerton 3

Netflix ha cambiato l’ordine dei romanzi di Julia Quinn: in Bridgerton 3, Penelope e Colin saranno i protagonisti

Netflix ha cambiato l’ordine dei romanzi di Julia Quinn. La terza e attesissima stagione di Bridgerton – che dovrebbe debuttare nel 2023 – avrà come protagonisti Penelope Featherington nonché Lady Whistledown (interpretata da Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton).

QUI LA RECENSIONE DI BRIDGERTON 2

I nuovi episodi, secondo l’ordine dei romanzi di Julia Quinn da cui sono tratti gli episodi, sarebbero dovuti essere ambientati tra il 1815 e il 1817 e narrare la storia di Benedict Bridgerton, secondogenito della famiglia Bridgerton, il quale si innamora di Sophie Beckett, in passato figlia di un conte, e ora cameriera e ospite di Benedict. Ma Shonda Rhimes ha deciso di saltare il terzo romanzo, almeno per ora, e concentrarsi sul quarto dal titolo Un uomo da conquistare. Ed è proprio in questo capitolo che si scopre la vera identità dei “Pen”, anche se lo schermo l’ha svelata alla fine della prima stagione.

Tra le novità anche una new entry nel cast. Il personaggio di Francesca Bridgerton cambierà volto. Non sarà più l’attrice Ruby Stokes ad interpretarla perché è stata scelta come protagonista in una nuova serie Netflix intitolata Lockwood & Co. Asostituirla sarà l’attrice Hannah Dodd, nel cast di Anatomia di uno scandalo.