“Odi et Amo” è la nuova canzone di Blake El Diablo

Disponibile in rotazione radiofonica “Odi et Amo”, il nuovo singolo di Blake el Diablo, già online in digitale

Il testo di “Odi et amo” è frutto di una relazione tossica che ha condizionato Blake per 3 anni causandogli vari episodi depressivi, crolli di autostima e odio per se stesso. Nel brano si ha la sensazione che sia l’autore il negativo tra i due ma la situazione era opposta. Dipendente da una ragazza che faceva tutto tranne che dimostrare amore, al punto da convincere l’autore ad essere lui quello sbagliato.

Spiega l’artista a proposito del brano: “L’amore è l’unico dolore che dà dipendenza”

Il videoclip è ambientato a Saronno, città natale dell’artista. Viene raccontata una relazione che può sembrare fantastica ma che diventa una sofferenza continua tra litigi e incomprensioni. Il video si conclude con la sensazione che spesso, dopo qualcosa che sembra la fine del mondo, può esserci l’inizio di un qualcosa di ancor più bello.

Biografia

Jacopo Romano, in arte Blake el Diablo, È un artista classe 2000 Saronnese di impronta Chill Rap/Trap. La passione per la musica nasce in giovane età all’ascolto di artisti come 50cent, Kanye West e Public Enemy, che lasciano un’ impronta più Hip- Hop nell’ artista, ma anche artisti di vena più R&B tra cui Ne-Yo, Akon e vari artisti tra gli anni ’90 e primi 2000. Questo gli attribuisce una versatilità tra i generi che gli permette di sviluppare flow richiamanti entrambi i generi. Oggi è parte del collettivo YR Music Group e dopo il grande successo di Odi et Amo già virale su Tik Tok, inizia il suo viaggio con Platinum Label, aumentando lo share di Odi et Amo ad oltre 8 milioni di Streaming e pubblicando in seguito “Spicchi di Luna” “Andromeda” e “Onde”.