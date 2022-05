Emanuela Esposito Amato pubblica un nuovo libro

Emanuela Esposito Amato nelle librerie e nei negozi online con il nuovo libro intitolato “Uno squillo per Joséphine”

oséphine Bressi, esperta antiquaria con un innato talento per la preparazione di macarons e altri dolci, vive un periodo di crisi con il marito Massimiliano Martinelli, architetto di successo, poiché non riesce a restare incinta nonostante si sottoponga a cure invasive e a rapporti programmati. La crisi della coppia si fa più profonda a causa delle ingerenze della suocera Amalia, da sempre ostile al loro matrimonio, e s’intreccia con le vicende di Roberto Russo, un escort con la passione per la fotografia; di Shanna Marly, autrice di best sellers erotici; di Domitilla, collega e amica del cuore, in crisi per una relazione nata sui social. Sullo sfondo di una Napoli “bene”, dove ogni personaggio ha un segreto da nascondere e chi si odia sa sorridersi cordialmente, tra macchinazioni e inopinabili coincidenze, Joséphine lotta, dunque, per salvare il suo matrimonio, mentre Roberto e Domitilla, dal canto loro, sono chiamati a fare i conti con i propri traumi.

Emanuela Esposito Amato – “Uno squillo per Joséphine”

Casa Editrice: Guida Editori

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 322