“Domani” è il il nuovo singolo del bresciano Daniel

In rotazione “Domani”, il nuovo singolo del giovane cantante bresciano Daniel (ascolta brano), primo di una serie di singoli che usciranno nei prossimi mesi, caratterizzati da uno stile pop contaminato da sonorità trap (che prendono ispirazione anche dalle linee di The Kid Laroi). Il brano è già disponibile in digitale (ascolta brano) su tutte le piattaforme, così come il videoclip, prodotto e diretto da Big Carrot Production.

In questo brano, prodotto da Dr Mitch (mix e master a cura di Patrick Wave), Daniel parla della sua vita e delle amicizie false che lo hanno accompagnato. Tratta temi come la solitudine e la depressione, ma anche di come l’amore possa ricucire tutte le ferite: “È stato un periodo un po’ brusco della mia vita – racconta – perché mi ero appena fidanzato e avevo appena chiuso i rapporti con tutti i miei amici. Avevo scoperto che amici non erano, che in realtà a loro di me non è mai fregato nulla. A loro interessava solo ciò che avevo da offrirgli, e per loro era come se fosse tutto dovuto perché eravamo “amici”. Ho ricevuto pugnalate alle spalle, furti, brutte parole alle spalle. A causa di questo, sono rimasto solo per mesi perdendo di vista un po’ quello che mi piaceva fare da sempre, cantare: avevo perso la voglia. Mi chiudevo in stanza a guardare il vuoto e pensavo a cosa sarebbe stato della mia vita.”

“Dopo qualche mese, cambia tutto – prosegue Daniel -: conosco Mitch, il produttore del pezzo, e sento di nuovo quella voglia di esprimermi e di dire tutto ciò che avevo dentro. Lui si è subito immedesimato nella traccia che avevo in mente. Con questo pezzo è come se mi fossi metaforicamente allontanato dalla mia città, come se fossi riuscito a scappare dai pregiudizi, dagli amici falsi e dalle dicerie sul mio conto, tenendo però stretta una cosa fondamentale, l’amore. Non c’è cosa più bella dell’amore. E nella seconda parte del brano, infatti, faccio riferimento proprio all’amore: l’amore ti acceca, ti fa vivere se sei nelle mani giuste, è una boccata d’aria enorme, ti senti libero. Dopo una brutta caduta l’amore mi ha aiutato a rialzarmi.”

INSTAGRAM: https://instagram.com/danielmuzicc?ut…

SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/1pSchz…