Come contrastare l’ansia in maniera naturale

Sono tantissime le persone che soffrono di ansia cronica e che sono quindi accompagnate da una tensione e un’agitazione costanti che spesso ha implicazioni sia a livello fisico ma soprattutto mentale. Sotto quest’ultimo aspetto si può affermare che l’ansia sia la malattia psicologica più diffusa al mondo, con un’incidenza più elevata nei paesi occidentali caratterizzati da uno stile di vita moderno, come quello che tutti noi conduciamo. Ma in alcuni casi i sintomi di questa condizione sono legati ad alcuni tipi di patologia, ed è per questo motivo che occorre sottoporsi a delle analisi attente da parte degli specialisti. Le soluzioni naturali contro gli stati ansiosi si sono rivelate efficaci e allo stesso tempo sicure per il paziente, ma anche in questo caso, prima di adottare delle soluzioni per conto proprio, è sempre meglio sentire il proprio medico curante. Vediamone alcuni.

1. Esercizio fisico

Muoversi regolarmente rappresente un ottimo modo per bruciare calorie ed energie e per spegnere i pensieri che causano gli stati ansiosi. Non è importante la tipologia dell’attività fisica, ma l’importante è farla quotidianamente, con una progressione e una varietà che la facciano diventare impegnativa e stimolante anche a livello mentale.

2. Meditazione

Anche la meditazione può essere d’aiuto a evitare il rincorrersi di quegli stati emotivi negativi che vanno ad accumularsi e a causare ansia e attacchi di panico. Gli stili meditativi sono tantissimi e anche in questo caso non è importante che tipo di attività viene svolta, l’importante è che sortisca gli effetti sperati a livello di rilassamento generale e di influsso benefico sull’umore.

3. Scrittura

Trovare dei modi per esprimere ed analizzare le cause dei propri stati ansiosi può essere un ottimo modo per renderli più gestibili e per affinare delle tecniche per affrontarli nel momento in cui gli stessi tendono a rifarsi vivi. Alcune ricerche hanno confermato che all’interno di questo tipo di attività la scrittura produce gli effetti benefici maggiori perché stimola il cervello a livello creativo, facendolo allontanare da quei pensieri negativi e da quelle paure che sono alla base degli stati ansiosi.

4. Olio di cannabis

Il cannabidiolo è un olio derivato dalla cannabis, ma al contrario di altre sostanze ricavate da questa pianta, non contiene tetraidrocannabinolo, vale a dire, la sostanza psicoattiva capace di modificare lo stato mentale e fisico di un soggetto. L’olio di cannabis può essere acquistato senza prescrizione nei negozi specializzati ed è utile contro gli stati ansiosi perché è in grado di produrre effetti calmanti e riesce quindi ad alleggerire gli stati d’agitazione e lo stress emotivo.

5. Aromaterapia

Anche questo tipo di terapia, che si basa sugli effetti diretti dei profumi di determinati fiori e piante sul nostro organismo, può essere molto utile per limitare gli stati ansiosi. La lavanda, ad esempio, nel lungo periodo è in grado di agire efficacemente contro i disturbi del sonno, facendo ridurre il battito cardiaco.

6. Tè e integratori alle erbe

Molte bevande contenenti teina, se tenute in infusione per più di 5 minuti, sono utili contro l’ansia perché sono degli ottimi calmanti e facilitano il sonno. La camomilla, invece, ha effetti diretti sui livelli di cortisolo , l’ormone dello stress, e per questo motivo è un ottimo alleato contro gli stati ansiosi. In modo del tutto analogo, anche gli integratori a base di erbe hanno effetti benefici contro i sintomi classici dell’ansia. In quest’ultimo caso però, le evidenze scientifiche sono ancora molto limitate, ed è per questo che è meglio sentire il proprio medico per la valutazione delle interazioni di queste sostanze con altri medicinali.

7. Pet therapy

Gli animali domestici sono compagni fedeli che danno amore e offrono compagnia, utili a contrastare i sintomi dell’ansia e di tante altre patologie a livello mentale. In uno studio del 2015 è stato messo in evidenza quanto sia importante per le persone che abbiano subito un trauma, passare del tempo con gli animali.