Casalayna torna con il secondo brano “Fuori Piove”

Dopo l’uscita del singolo Mongolfiera, il poliedrico artista romano Casalayna torna al suo pubblico con il secondo brano dal titolo Fuori Piove.

Fuori Piove ma non importa.

Il brano è un elogio ai giorni di pace, ai giorni che sembrano sprecati, passati a pensare o raccogliere le energie, anziché uscire sotto la pioggia e affrontarla. L’importante è che la pioggia, il rumore, il freddo rimangano fuori di noi, perché non sempre è un obbligo lottare e ognuno dovrebbe essere libero di prendersi tutto il tempo che serve. Aspettare che faccia buio, aspettare un altro giorno, aspettare, alle volte, fa bene.

L’artista dichiara: «Mantenere l’equilibrio è difficile in questo mondo di oggi, frenetico e che non aspetta nessuno, ma è essenziale rimanere Liberi di godersi qualche momento di pace e perché no di pausa. Ci sono giorni in cui si corre per andare da qualche parte, per non arrivare in ritardo, ci sono giorni in cui si corre troppo e non si ricorda più dove stavamo andando. Ci sono volte in cui siamo già in ritardo e allora tanto vale bere un altro bicchiere di vino».

BIOGRAFIA

Marco Casalaina è un cantautore, musicista e compositore nato a Roma il 29/08/1983. Appassionato di musica fin da bambino, esordisce live con la sua prima band nel 1997 in un indimenticabile concerto liceale, ed è in questo periodo che matura l’idea di fare della musica la sua vita. Sono i suoni del quartiere romano in cui è cresciuto, quelli delle strade e della città ad ispirare un percorso iniziato dal basso e lastricato di diversi generi musicali, tuttavia fatti propri. Nel 2010 diventa cantante, compositore e paroliere degli “EverLoud”, rock band della scena Underground Romana, che vanta numerose esibizioni in Roma e dintorni. È stato organizzatore e direttore artistico della manifestazione musicale “Labaro Rock 2018”. Tra le diverse esperienze, ha collaborato con Cristina d’Avena aprendo il suo tour a Marina di Castagneto nel giugno 2016. Vince, in data 4 ottobre 2015, il Romics Song Contest quale voce maschile. Ha frequentato il Saint Louis College of music di Roma, dove è stato allievo, fra i tanti, di Nina Pedersen (canto Jazz) e di Pierluca Buonfrate (canto pop). Ha vinto, nel maggio 2006 la borsa di studio, in qualità di cantante pop, per partecipare al laboratorio di alta formazione “Roma Electric Orchestra”. Nel 2020, durante la pausa di riflessione cui tutti siamo stati costretti a causa della pandemia, ricomincia a scrivere, questa volta in italiano, questa volta per sé stesso e prende forma il progetto “Casalayna” che mette a nudo la persona fatta di luci e ombre attraverso i suoi ricordi ed esperienze dando voce alle storie di tanti che vivono attraverso la musica degli invisibili. Tra Maggio e Luglio 2021 registra i primi 6 brani che non vedono l’ora di uscire dal cassetto!