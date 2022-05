Arriva il cardigan in seta di Ludovica Mascheroni

Arriva il cardigan in maglia 100% seta, firmato Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in abbigliamento di alta gamma

Presentato in due colori versatili e raffinati, beige e azzurro carta da zucchero, e con una vestibilità leggermente over, questo prezioso capo è perfetto sia indossato aperto, per uno stile morbido e dégagé, che chiuso in vita grazie alla cintura che va a sottolineare il punto vita.

Il dettaglio che conquista anche la mamma più esigente: i bordi di questo prezioso cardigan, prodotto in Italia, sono interamente cuciti a mano.

Il cardigan in seta è acquistabile nella boutique Ludovica Mascheroni in Via Gesù 13 a Milano oppure è ordinabile al Tel. 02/94389507 e via mail showroom@ludovicamascheroni.it con spedizione in tutto il mondo.