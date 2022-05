A Napoli la convention di Forza Italia con Berlusconi e Ridge di Beautiful

La convention di Forza Italia sbarca a Napoli, con Berlusconi e lo storico Ridge di Beautiful. Per agevolare la presenza dei 4mila ospiti attesi ci saranno anche babysitter e dogsitter

Babysitter, dogsitter, Silvio Berlusconi in presenza e anche Ronn Moss l’ex Ridge Forrester, il bello di ‘Beautiful’ col cuore che batte a (centro)destra. La carovana di Forza Italia sbarca a Napoli questo fine settimana. Appuntamento venerdì e sabato alla Mostra d’Oltremare per ‘L’Italia del futuro‘. La convention di Roma di un mese fa segnò il ritorno di Berlusconi tra la gente. Tra pochi giorni si replica a Napoli: “È la sua città del cuore – dice Antonino Tajani presentando l’iniziativa – lui è un napoletano nato al Nord, sarà con noi in presenza”.

Dopo la kermesse di Fratelli d’Italia a Milano e quella della Lega a Roma, Forza Italia sceglie Napoli per rilanciarsi. Sullo sfondo, infatti, ci sono le liti lombarde tra la ministra Gelmini e la senatrice Ronzulli, vicinissima a Berlusconi.

“Nessuno è stato mortificato”, assicura Tajani come riferisce la Dire (www.dire.it). Nel capoluogo campano sono attese 4-5 mila persone: sindaci, amministratori locali e ministri del partito. “Ci saranno 6-700 giovani azzurri”, sottolinea Tajani per assicurare che il partito è vivo e vegeto e ha un futuro. Per facilitare la presenza di tutti, famiglie comprese, il partito metterà a disposizione babysitter e dogsitter per gli amanti degli animali. Tra gli ospiti gli amministratori delegati di Eni, Enel e Terna. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Ppe Donald Tusk.

Conclusioni affidate a Silvio Berlusconi, che parlerà dal palco sabato alle 12. “Berlusconi è un leader attuale, un punto di riferimento per milioni di italiani- spiega Tajani- Forza Italia si candida a governare dopo il 2023”. Per agevolare la presenza dei quattromila ospiti attesi ci saranno anche babysitter e dogsitter. E ci sarà Ronn Moss, il celebre attore della soap opera ‘Beautiful’. “Ridge“, come lo chiama affettuosamente Tajani.