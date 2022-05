Espana Circo Este con Will And The People in “Anita”

L’incredibile viaggio degli ESPAÑA CIRCO ESTE giunge a destinazione con il singolo “Anita”, ultimo estratto del nuovo album “USHUAIA”

L’incredibile viaggio degli ESPAÑA CIRCO ESTE giunge a destinazione con il singolo “Anita”, ultimo estratto del nuovo album “USHUAIA”. Il disco – in uscita il prossimo 20 maggio per Garrincha Dischi e già disponibile in preorder in vinile colorato rosso – si pone come la naturale continuazione del precedente “Machu Picchu” e segna l’inizio di un lunghissimo tour europeo – curato da La Tempesta Concerti – che partirà proprio il 20 maggio e vedrà la band impegnata per tutta l’estate.



Il nuovo singolo vede la partecipazione della band inglese Will And The People, con cui gli ECE hanno già collaborato in passato: «È dal 2016 che conosciamo i Will And The People. Abbiamo suonato insieme tantissime volte, abbiamo prestato loro il nostro furgone quando venivano in tour in Italia. Abbiamo condiviso musica, feste, strada e, soprattutto, vita. L’unica cosa che mancava era fare una canzone insieme: finalmente è arrivata».



Una canzone variopinta, capace di illuminare uno dei momenti storici più bui di sempre grazie alla potenza ancestrale dell’amore, concepita come l’unica forza che, alla fine, salverà il mondo. «Una nuova e meravigliosa rinascita» è infatti ciò a cui auspica la band, che in questi tempi duri ha deciso di non arrendersi, continuando a suonare musica carica di pura gioia e spensieratezza, che con un’ondata di buone vibrazioni è in grado di spazzare via la violenza e la paura, anche solo per un istante.

“USHUAIA TOUR”

(Calendario in aggiornamento)

20/05 Campus Festival – FORLÌ

28/05 B26 – POGGIBONSI (SI)

04/06 Sun Valley Festival – MALVAGLIA (CH)

17/06 Sherwood Festival – PADOVA – Con Lo Stato Sociale

18/06 Botanique – BOLOGNA

25/06 Faites du Lac – SAVINES LE LAC (FRA)

02/07 Stella Rossa Festival – FIRENZE

15/07 L’Improbabile Festa – VOLTRI (GE)

16/07 Gadersound – LA VALLE (BZ)

17/07 Suoni di Marca – TREVISO

29/07 Der Krater Bebt Festival – MEGESHEIN (GER)

30/07 Oberstübchen – REGEN (GER)

31/07 Laybrinth Festival – STUTTGART (GER)

06/08 Indipendenza Festival – CASSINE (AL)

13/08 Cchiù fa notte e cchiù fa forte – SAN MARCO IN LAMIS (FG) – Con Sick Tamburo

17/08 Atlantikaldia festival – ERRENTIA (SPA)