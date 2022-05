Chi è Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21

Luigi Strangis è il vincitore di Amici 21: vent’anni, di Lamezia Terme, il cantante e polistrumentista ha battuto nella finalissima il ballerino Michele Esposito

È Luigi Strangis il vincitore della 21esima edizione di Amici. Vent’anni, di Lamezia Terme, il cantante e polistrumentista ha battuto nella finalissima il ballerino Michele Esposito. A contendersi la finale erano rimasti in sei: Albe, Serena, Alex, Sissi, Michele e Luigi. I ragazzi sono stati divisi in base alle loro discipline, (canto e ballo) poi, i vincitori di ogni categoria (Michele per il ballo e Luigi per il canto) si sono sfidati per la vittoria finale.

I PREMI DELLA SERATA

Una puntata ricca, quella di ieri sera, che ha visto anche l’assegnazione dei numerosi premi. Piatto ricco per Strangis, che oltre al riconoscimento per la vittoria di 150mila euro si è messo in tasca anche i 50mila euro del premio categoria, come il compagno Michele, e il premio delle radio grazie al singolo ‘Tienimi stanotte’. Ad aggiudicarsi il premio Tim del valore di 30mila euro, è stata Serena. A Sissi il premio della critica (con un valore di 50mila euro) mentre Alex si è aggiudicato il premio Oreo (per un valore di 20mila euro). Per tutti il premio Marlù, da 7mila euro in gettoni d’oro.

GLI OSPITI DELLA FINALE

Durante la serata anche un’ospite molto cara a Maria De Filippi: Alessandra Amoroso, vincitrice dell’ottava edizione del talent che ha presentato il nuovo singolo ‘Camera 209’.

In occasione della finalissima di Amici, è arrivata anche una sorpresa per la stessa conduttrice, nominata da Sofia Goggia ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina del 2026. In collegamento sono intervenuti anche Ultimo e Sabrina Ferilli. Il cantautore romano oltre alla padrona di casa ha salutato anche il comico Cicchella presente in studio, che poco prima lo aveva imitato.

L’OMAGGIO A PIERO SONAGLIA

Prima di chiudere la puntata Maria De Filippi ha dedicato un pensiero a Piero Sonaglia, assistente di studio morto poche settimane fa: “Volevo solo salutare un amico da oltre vent’anni che è Piero, sono convinta che lui ci guarda da lassù e ci fa con il pollice in su per dirci che va tutto bene”.

IL SUCCESSO DEGLI INEDITI

Un percorso, spiega la Dire (www.dire.it), lungo e impegnativo quello che hanno intrapreso i 6 finalisti. Iniziato con la formazione della classe domenica 19 settembre 2021 e proseguito con un periodo intenso di studio, scandito dalle ore di lezione quotidiane e da incontri con numerosi professionisti.

Per i cantanti, in particolare la scuola ha offerto l’occasione di pubblicare i propri inediti. Durante la 21° edizione sono stati pubblicati 40 inediti che hanno totalizzato più di 142 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali.