Alessandro Miani è il primo italiano nel WELL Building Institute

È la prima volta che un italiano entra nel board mondiale degli esperti (Governance Council) di International WELL Building Institute (IWBI) di New York, organizzazione leader a livello mondiale che riunisce operatori di fama internazionale, afferenti agli ambienti della salute pubblica, del settore immobiliare, delle grandi corporate attente al benessere della persona e della promozione della cultura globale della salute.

IWBI ha annunciato la nomina del Professor Alessandro Miani – Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e docente di Prevenzione Ambientale all’Università degli Studi di Milano – tra i membri del suo Governance Council, organo consultivo che collabora alla definizione, adozione e valutazione degli standard di certificazione WELL per la salubrità degli edifici.

“IWBI è onorata di potersi avvalere del contributo, della visione e dell’esperienza del Prof. Alessandro Miani nel nostro Governance Council“, ha dichiarato Rachel Hodgdon, Presidente e CEO di IWBI.

“La conoscenza e le competenze del professor Miani delle interconnessioni tra le scienze dell’ambiente e le strategie di tutela della salute pubblica sono perfettamente in linea con la mission di IWBI, che consiste nel porre il benessere delle persone al primo posto. Sono quindi molto grata di avere l’esperienza del Prof. Miani nel nostro Governance Council“.

“Come Società Italiana di Medicina Ambientale riteniamo che i luoghi in cui viviamo e lavoriamo ogni giorno rappresentino uno dei principali determinanti della nostra salute e che nell’ambito dell’approccio One Health vada ricompresa la cosiddetta resilienza urbana. Come esseri umani esistiamo infatti solo nel quadro del nostro rapporto con l’ambiente circostante – sia naturale che artificiale – compresi gli spazi urbani e quelli indoor, dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo”, ha affermato il professor Alessandro Miani. “La progettazione di questi luoghi, l’attenzione ai metodi e materiali di costruzione, oltre alla qualità dell’aria indoor, rappresentano una sfida cruciale alla luce del principio di precauzione che ispira l’azione del nostro impegno in tema di Medicina Ambientale. Non posso quindi che essere felice di adoperarmi con IWBI per migliorare la qualità degli ambienti urbani e indoor”.

Sono membri del Governance Council di IWBI alcune icone della salute pubblica statunitense, come il dottor Richard Carmona (17° “Surgeon General” degli Stati Uniti, ovvero il vertice della sanità pubblica USA), Nancy Roman (Presidente e CEO di Partnership for a Healthier America) e Mona Naqvi (Global Head della ESG Capital Markets Strategy presso S&P Global).

Informazioni sull’International WELL Building Institute:

L'International WELL Building Institute (IWBI) è una società di pubblica utilità e organizzazione leader a livello mondiale focalizzata sulla distribuzione di persone al primo posto per promuovere una cultura globale della salute. IWBI mobilita la sua comunità attraverso l'amministrazione del WELL Building Standard (WELL) e del WELL Health-Safety Rating, la gestione delle credenziali WELL AP, il perseguimento della ricerca applicata, lo sviluppo di risorse educative e la promozione di politiche che promuovono la salute e il benessere in ogni luogo.