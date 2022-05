Alessandra Amoroso lancia la nuova canzone “Camera 209”

Alessandra Amoroso torna con il singolo “Camera 209”. Il brano è stato presentato durante la finale di Amici 21 vinta ieri sera dal cantante Luigi Strangis

Alessandra Amoroso è su tutte le piattaforme con ‘Camera 209’, il nuovo singolo inedito che ha presentato in anteprima live ieri sera durante la finale di Amici 21. L’artista si è esibita con questo pezzo: un invito a riscoprire la leggerezza e la spensieratezza che ci erano mancate. Il brano è stato scritto da Davide Petrella, prodotto da Zef e contiene un omaggio ai DB Boulevard e al loro celebre successo ‘Point of view’. ‘Camera 209’, canzone up-tempo dal gusto dance, è il racconto di una notte spensierata ma al tempo stesso un inno all’indipendenza e alla capacità di liberarsi da quegli schemi mentali che ci impediscono di vivere a pieno ogni momento, fregandosene dei giudizi altrui.

LA FINALE DI AMICI21

Alessandra ha allentato la tensione di una gara vinta, alla fine, dal cantautore Luigi Strangis, che ha battuto all’ultimo scontro il ballerino Michele. L’artista si è aggiudicato il premio di categoria (50mila euro) – come Michele per il ballo – e il premio delle radio per la sua ‘Tienimi stanotte’. Alla cantautrice Sissi il premio della stampa, alla ballerina Serena il premio Tim (30mila euro) e al cantautore Alex il premio Oreo (20mila euro). Ogni allievo arrivato in finale ha, infine, vinto il premio Marlù: un contributo di 7mila euro in gettoni d’oro. Luigi è nato a Lamezia Terme dove vive con i genitori e suo fratello. Cantautore e polistrumentista, ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni ha iniziato ad autoprodurre i suoi pezzi.

IL 3 GIUGNO L’EP DI LUIGI STRANGIS

Finora, spiega la Dire (www.dire.it), ha pubblicato i singoli ‘Muro’ e ‘Partirò da zero’ (prodotti da Michele Canova), ‘Tondo’ (prodotto da Francesco Katoo Catitti) e ‘Vivo’. Quest’ultima canzone che gli ha permesso di entrare ad Amici lo scorso settembre. I brani saranno contenuti nel primo Ep ufficiale, ‘Strangis’, in uscita il 3 giugno. “Questo Ep- ha raccontato- rispecchia la mia personalità libera da ogni genere ed etichetta. È libertà di poter cambiare, libertà di lasciarsi vedere senza nascondersi, libertà di lasciarsi conoscere e accettarsi. ‘Strangis’- prosegue Luigi- È frutto di duro lavoro, mio e di tanti altri che hanno creduto in me come artista e come persona. Spero sia solo l’inizio”.