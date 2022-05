Think’d pubblica l’album “Devi Distruggere Le Armate Gialle”

“Devi Distruggere Le Armate Gialle” è il nuovo album del rapper e DJ pugliese Think’d: il disco è sulle piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Devi Distruggere Le Armate Gialle”, il nuovo ep del rapper e DJ THINK’D.

Anticipato dai singoli estratti I So Punk, アトラス (Atlante) e ConTroll, l’artista pubblica questo progetto che contiene tre nuovi inediti: Scusate Il Francese featuring DALLA$ e Idea, Sei In Lista insieme a Mengo T, paCMan, Tenko Bloodlaire, Fremito, Bruno Bug, Idea e Kilben, Grime Grime Grime (Giusto Per Attirare L’Attenzione) ed il remix del singolo ConTroll firmato dal producer L O S C I. L’ep si presenta come uno dei primi prodotti con sonorità grime e bass music nel panorama nazionale e si caratterizza per la varietà di lingue estere e dialetti dell’Italia meridionale che, tra i numerosi ospiti italiani e internazionali, si alternano nei brani componendo un unico linguaggio che valica i confini e le identità nazionali.

Con “Devi Distruggere Le Armate Gialle” THINK’D continua la sua sperimentazione, alternando i suoi versi in italiano e nel dialetto della sua terra d’origine con quelli in francese, giapponese e napoletano dei numerosi ospiti del suo album. Il filo conduttore dei brani è il rifiuto dell’artista per qualsiasi etichetta geopolitica, come testimonia questo album che è un vero e proprio meltin’ pot culturale e come suggerisce l’artwork del progetto, ideato dallo stesso Think’d, ispirato dal gioco del risiko.

I featuring comprendono le partecipazioni di DALLA$, Pakin, DUFF, Yodaman, Rancido, BLAZE, Mengo T, paCMan, Tenko Bloodlaire, Fremito, Bruno Bug, Idea e Kilben, mentre la nutrita squadra di produttori è composta da: Phasz, Noroi, Dunman, Mengo T, Panacef Mishima e L O S C I.

Prossimamente disponibile il CD in edizione limitata: 25x copie total black, in busta nera per alimenti e con cover front/back. Insieme, i seguenti gadget in stile risiko: una bandierina di una nazione inventata, un carro armato nero, un carro armato giallo e un dado giallo senza numeri. Quest’ultimo è un piccolo messaggio subliminale: in Risiko si conquistano nuovi territori lanciando i dadi, quindi per perseguire il messaggio di abbattimento dei confini, il dado non consente di conquistare nulla, essendo privo di numeri.