Prime linee guida per l’anoressia nervosa in gravidanza

Sono state rilasciate le prime linee guida complete per gestire le donne in gravidanza con anoressia nervosa (AN). Il documento è stato pubblicato su “Lancet Psychiatry”.

Le donne incinte con AN sono a maggior rischio di scarsi esiti tra cui natimortalità, neonati sottopeso o parti pretermine, ma non ci sono linee guida chiare sulla gestione della condizione.

«L’anoressia in gravidanza è stata un’area trascurata di assistenza clinica poiché molti credevano che solo le donne in remissione rimanessero incinte, ed è chiaro che non è così» spiegano gli autori delle linee guida, coordinati da Megan Galbally, direttrice del Centro di salute mentale delle donne e dei bambini presso la Monash University School of Clinical Sciences di Melbourne (Australia).

«Ci sono grandi opportunità per sostenere le donne nella loro salute mentale e dare a loro e ai loro bambini un inizio più sano per la genitorialità e la vita» affermano Galbally e colleghi.

«Per esempio» aggiungono «ridurre la probabilità di prematurità o basso peso alla nascita alla nascita che può essere associato all’anoressia in gravidanza ha benefici straordinari per quel bambino in termini di salute e benessere per tutta la vita».

Forte aumento dei casi negli ultimi anni

Galbally e colleghi rilevano che, durante i 20 anni di lavoro nella salute mentale perinatale all’interno dei servizi di maternità terziaria, hanno visto solo una donna incinta occasionale con AN attuale.

Al contrario, negli ultimi 3 o 4 anni, c’è stato un «forte aumento delle donne che si presentano in gravidanza con un indice di massa corporea (BMI) molto basso e attuale anoressia nervosa che richiede un trattamento in gravidanza».

Nonostante la complessità della gestione dell’AN in gravidanza, sono disponibili pochi studi per guidare le cure. In una revisione sistematica della letteratura, i ricercatori hanno identificato solo otto studi che hanno affrontato la gestione dell’AN in gravidanza. Questi studi erano casi studies o case report che esaminavano aspetti ristretti della gestione.

Approfondendo il tema, i ricercatori hanno condotto una revisione della ricerca allo stato dell’arte in discipline e aree di competenza pertinenti alla gestione dell’anoressia nervosa in gravidanza. Hanno sintetizzato i loro risultati in “raccomandazioni e principi” per la cura multidisciplinare delle donne in gravidanza con AN.

I ricercatori osservano che l’AN in gravidanza è associata a un aumento dei rischi di complicanze della gravidanza e a esiti peggiori per i neonati, e misure come il BMI sono meno accurate in gravidanza per valutare la gravità o il cambiamento nell’AN.

L’anoressia colpisce la gravidanza e gli esiti neonatali attraverso un basso apporto calorico, carenze nutrizionali e vitaminiche, stress, digiuno, bassa massa corporea e scarsa placentazione e funzione uteroplacentare.

Le raccomandazioni fondamentali

Gli autori osservano che la gestione dell’anoressia nervosa in gravidanza richiede cure multidisciplinari che considerino i sostanziali cambiamenti fisiologici per le donne e i requisiti per il monitoraggio della crescita e dello sviluppo fetale.

Come minimo, raccomandano di monitorare quanto segue:

Concentrazione di sodio, potassio, magnesio, fosfato e cloruro

Stato del ferro, vitamina D e densità minerale ossea, glicemia (a digiuno o casuale) e A1c

Funzionalità epatica (tra cui bilirubina, aspartato transaminasi, alanina aminotransferasi e gamma-glutamil transferasi) e funzione del midollo osseo (incluso esame completo del sangue, conta dei globuli bianchi, conta dei neutrofili, piastrine ed emoglobina)

Marcatori infiammatori (proteina C-reattiva e velocità di eritrosedimentazione)

Funzione cardiaca (elettrocardiogramma ed ecocardiogramma)

Pressione arteriosa e frequenza cardiaca (clino- e orto-statismo) e temperatura corporea

«Ci sono notevoli rischi per le donne e il loro nascituro nella gestione dell’AN da moderata a grave in gravidanza» scrivono Galbally e colleghi.

«Pur avendo fornito alcune raccomandazioni, si richiede ancora un notevole adattamento alle presentazioni e alle circostanze individuali e questo è meglio farlo con un servizio di maternità che gestisce altre gravidanze ad alto rischio, per esempio attraverso team di medicina materno-fetale» precisano.

«Mentre quest’area di assistenza clinica può essere nuova per i team di gravidanza ad alto rischio, è chiaramente importante che i servizi di gravidanza ad alto rischio e la salute mentale lavorino insieme per migliorare l’assistenza alle donne con anoressia in gravidanza» aggiungono.

Il commento di un’esperta

«Per molte donne con anoressia nervosa, la gravidanza realizza il loro più grande incubo e il più grande sogno che si avvera, contemporaneamente» commenta Kamryn T. Eddy, professore associato presso il Dipartimento di Psichiatria all’Harvard Medical School di Boston e condirettrice dell’Eating Disorders Clinical and Research Program, Massachusetts General Hospital.

«Le esigenze fisiche della gravidanza possono essere gravose e le donne con AN una gestione clinica più stretta ha senso e può aiutare a sostenere le pazienti che sono a rischio di nuova presenazione o peggioramento dei sintomi con l’aumento delle esigenze nutrizionali e l’incremento di peso che si verificano in gravidanza» specifica.

«Allo stesso tempo, il desiderio di avere un figlio può essere una forte motivazione per le pazienti a fare i cambiamenti necessari per un recupero, e per alcune, la transizione alla maternità può anche essere d’aiuto ampliando la gamma di elementi che influenzano l’autostima» conclude Eddy.

Galbally M, Himmerich H, Senaratne S, et al. Management of anorexia nervosa in pregnancy: a systematic and state-of-the-art review. Lancet Psychiatry. 2022 Mar 24. doi: 10.1016/S2215-0366(22)00031-1. [Epub ahead of print] Link