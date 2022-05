Musica: fuori la compilation Very Indies

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Very Indies”, la compilation equinozio della musica indipendente al 100%

I fiori stanno per germogliare, il clima diventa mite e le giornate si stanno per allungare. Ci siamo! Il momento più amato dell’anno da quelli a cui non piace né il troppo freddo, ma neppure il caldo è arrivato: la Primavera e il suo equinozio che quest’anno è coinciso con il 20 di Marzo.

Un giorno importante questo, anche a livello astronomico per la rivoluzione terrestre intorno al sole: l’emisfero settentrionale e quello meridionale della terra sono stati infatti, raggiunti dai raggi solari con la stessa inclinazione. Giorno e notte hanno avuto pari durata, ma mentre nell’emisfero settentrionale abbiamo vissuto l’equinozio di primavera, in quello meridionale si è avuto l’equinozio di autunno!

E quale giorno migliore, dunque, se non l’equinozio primaverile per l’uscita della compilation Very Indies 2021?

Very Indies 2021 vuole essere una rivoluzione per la promozione della musica indipendente. Musica che da sempre ha avuto lo spirito intellettuale di rimanere fuori dal grande business delle major (Sony, Warner, Universal), lasciando unicità e assoluta libertà di espressione e ricerca stilistica agli artisti, senza paura di sperimentare nuovi generi. Fin dagli anni venti del novecento, infatti, le etichette discografiche indipendenti si sono rivelate fondamentali per documentare l’evoluzione di generi come il blues, il folk e successivamente del jazz, del rhythm ’n’ blues, del rock ’n’ roll e della musica soul.

Very Indies immerge le proprie radici ideologiche in questo frammento di storia della discografia mondiale, prendendola come fonte d’ispirazione e esplicitando l’obbiettivo di permettere lo sviluppo della creatività di nuovi artisti di nuovi generi musicali, sviluppando una rete indipendente, alternativa al mainstream.

Trentatre sono i brani contenuti all’interno della compilation e selezionati attraverso l’omonimo contest Very Indies, lanciato lo scorso anno tramite la popolosa community social Cercasi Musica Emergente dall’etichetta discografica indipendente MusicBroker.it, fondata da Antonio Meccariello, e che rappresentano una sintesi significativa della musica indie al 100%, costituita oggi da tutti i generi, anche contrapposti tra loro: pop, dance, rock, rap, trap, etc.

Che aspetti? Ascolta gli angeli e i demoni della musica su www.veryindies.com !