“Ghostbusters” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Ghostbusters”: la trama del film con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones

In prima serata su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), domenica 15 maggio alle 21.10, va in onda “Ghostbusters”, reboot “al femminile” della serie portata al successo negli anni 80 dal regista Ivan Reitman grazie al contributo di attori iconici come Bill Murray e Dan Aykroyd. In questa nuova versione ereditano le tute da acchiappafantasmi Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones. Abby ed Erin sono una coppia di scrittrici semi sconosciute che decidono di pubblicare un libro sui fantasmi.

La loro tesi consiste nell’affermare che questi sono assolutamente reali. Tempo dopo Erin ottiene un prestigioso incarico come docente della Columbia University. Quando il libro sugli spettri ricompare, Erin diventa lo zimbello della facoltà ed è costretta a lasciare il lavoro. La sua credibilità è persa ed Erin decide a quel punto di riunirsi ad Abby aprendo una ditta di acchiappafantasmi. Scelta che si rivela vincente: Manhattan è invasa da una nuova ondata di spettri e non c’è altro da fare per il team che dargli la caccia. Il cast del film, diretto da Paul Feig, è arricchito dalla presenza di Chris Hemsworth e Andy García.