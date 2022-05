Asia in radio con “Lo faccio per me”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Lo faccio per me” (Magma Musica Esplosiva ) , il nuovo singolo di Asia

“Lo faccio per me” è un brano che racconta un percorso di crescita personale e di libertà di essere. Si parte da una situazione difficile come ci racconta la prima strofa per poi evolversi in positivo, un po’ anche con menefreghismo. Asia in questo brano racconta che non ha bisogno del via libera degli altri per fare, dire ed agire perché dentro di lei c’è un’armonia che riesce a provare anche da sola, senza essere ostacolata dai giudizi altrui. Nello specifico vuole far conoscere com’è la società vista dal suo punto di vista e secondo le sue idee.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano nell’estate 2021, quando stavo uscendo da un periodo buio in cui per me era fondamentale avere l’approvazione degli altri per fare qualsiasi cosa. Mi sentivo insicura di tutto. Nel momento in cui ho capito che IO SONO, ho scritto questo testo. Oggi ascolto gli altri ma decido io per me stessa. Con questo brano inizia un percorso di evoluzione di me artista e di me persona”

Il videoclip di “Lo faccio per me” è stato girato tra Fano (Pu) e Peccioli (Pi) ed è stato scritto e diretto dalla regista Clelia Parisi. Gli elementi che caratterizzano lo storytelling sono essenzialmente quattro: le statue giganti come elemento di giudizio potente che ha la capacità di schiacciare il nostro essere quando si vive in funzione di ciò che pensano gli altri di noi; i cartelli con le parole scritte che più esplicitamente rafforzano quello che spesso capita, sentendoci dire cosa dobbiamo fare, dire, pensare; i ponti, la bici, la sospensione che invece si contrappongono all’essere schiacciati e divengono simbolo di nuovi equilibri da stabilire, di crescita di cammino personale per evolversi in direzione della libertà dell’essere se stessi; il muro con gli occhi ha il doppio significato dello sguardo sempre puntato sull’altro per giudicarlo, ma nonostante ciò (in questo caso Asia) decide consapevolmente di restare in mezzo a chi la guarda trovando il coraggio di raccontarsi nella verità senza nascondersi.

Biografia

Asia Antonietti, nome d’arte Asia, ha 16 anni e vive a Fano. Cantante e cantautrice studente del liceo economico sociale. Asia ha all’attivo tre singoli (Lasciarsi Andare 2020, Non c’e un Giorno 2021 e lo Faccio per me 2022). Si appassiona alla musica fin da bambina trovando in essa il suo rifugio sicuro. Nella sua giovane vita ha affrontato sfide impegnative superando paure importanti come la paura dell’abbandono e attacchi di panico. Ha perso in giovane età la nonna, punto di riferimento importante e subito dopo il papà. Da qui la nascita di un rapporto meraviglioso con la mamma con la quale vive e con la quale porta avanti il suo progetto artistico. Asia ha frequentato l’accademia dello spettacolo di Caserta e partecipa attivamente a masterclass di formazione artista continuando a studiare musica seguita da una vocal coach e da una coach di interpretazione.