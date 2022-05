Sta per arrivare la terza edizione del Festival della Risata

Torna il Festival della Risata, che a giugno porterà di nuovo il sorriso nella città di Lucca, organizzato dall’associazione culturale E&E – Events and Executive

Giovani comici cercarsi, che abbiano voglia di esibirsi e soprattutto di migliorare la propria tecnica. Si prepara la nuova edizione del Festival della Risata, che a giugno porterà di nuovo il sorriso nella città di Lucca, organizzato dall’associazione culturale E&E – Events and Executive di Erika Citti e Elisa D’Agostino, con il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Come primo atto, apre il bando per partecipare al workshop “Ride bene chi ride… qui”: un corso che si rivolge ai comici, emergenti o aspiranti, di tutta Italia, senza limiti di età, che hanno in comune la passione per la comicità e la voglia di migliorarsi. Il corso si svolgerà in presenza a Lucca, nei giorni del festival dal 10 al 12 giugno 2022 per un totale di 24 ore.

“Alla fine del corso – spiegano Elisa D’Agostino ed Erika Citti – ogni studente elaborerà uno sketch comico che potrà interpretare o fare interpretare. Mentre l’11giugno parteciperanno di diritto all’incontro/lezione speciale di un grande comico di levatura nazionale, il cui nome per il momento non possiamo ancora svelare”.

Le lezioni saranno coordinate e condotte dall’autore e attore Vanni Baldini, che ha partecipato a svariati programmi televisivi e radiofonici come “Che tempo che fa”, “Don Matteo”, “Techetechetè” e “Programmone” e tutt’oggi collaboratore di Nino Frassica, e dall’attore e regista Giorgio Vignali, che ha lavorato grandemente nel cinema comico italiano anni’80 e 90 e in televisione.

La partecipazione al corso per nuovi talenti è gratuita, (fatto salvo un contributo di 45 euro da versare una volta ammesso per le spese di segreteria) esarà necessario compilare la domanda e prendere visione del bando al sito www.eventsandexecutive.com/evento/festival-della-risata per inviare la richieste di partecipazione c’è tempo fino al 30 maggio.