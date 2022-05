L’Oro Blu Tour di Bresh fa tappa ad Assisi

Assisi OnLive annuncia la tappa umbra dell’Oro Blu Tour di Bresh, in scena il prossimo 26 agosto: le informazioni utili per i biglietti

In attesa di svelare il cartellone, gli organizzatori del Festival Assisi OnLive annunciano uno degli appuntamenti del cartellone dell’edizione 2022. Il 26 agosto sul palco della Lyrick Summer Arena di Assisi arriva Bresh con una tappa del suo Oro Blu Tour 2022.

Dopo il grande successo dell’omonimo album, il rapper genovese calcherà infatti i palchi italiani per celebrare il suo disco, partendo il 29 aprile da Cagliari. Composto da dodici tracce e scritto dallo stesso Bresh con la direzione musicale di Shune e Dibla, il progetto musicale vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap-urban come Rkomi, Izi, Psicologi, Tony Effe e Massimo Pericolo, di Francesca Michielin e le firme di due produttori d’eccezione come Greg Willen (in “Amore”) e Crookers (in “Se Rinasco”), che contribuiscono a rendere la sonorità dell’album completa e innovativa per contaminazione e sperimentazione musicale.

BIO – Con oltre un 1.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. In questo genere, Bresh si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica. Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, negli ultimi anni il rapper ha collaborato a diversi progetti di alcuni dei componenti della Drilliguria, tra cui Tedua e Izi, oltre alla partecipazione in “Amici Miei Mixtape” di Tedua, Nader Shah, Vaz Tè, Disme e III Rave. Nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno, a cui fa seguito la special edition “Che Io Ci Aiuti”, certificato Disco d’Oro, con sei nuove tracce inedite.

Prevendite su circuiti Ticketitalia, Ticketone, Viva Ticket e TicketMaster

Sito ufficiale www.assisionlive.it

Hashtag ufficiale #AOL2022