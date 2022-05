Eurovision Song Contest: la scaletta della finale

Eurovision Song Contes 2022: ecco l’ordine di uscita della finale. Mahmood e Blanco con il brano “Brividi” si esibiranno per noni subito dopo l’Armenia

Tutto pronto per la finalissima di Eurovision 2022, in programma sabato 14 maggio dal Pala Alpitour di Torino. Sono 25 i cantanti in gara, tra i quali anche Mahmood e Blanco, che rappresenteranno l’Italia con una versione modificata del brano ‘Brividi’. La finale andrà in onda in diretta su Rai1 a partire dalle 20.35.

EUROVISION 2022, LA FINALE: L’ORDINE D’USCITA

1 – Repubblica Ceca: We Are Domi con Lights Off

2 – Romania: WRS con Llámame

3 – Portogallo: MARO con Saudade, Saudade

4 – Finlandia: The Rasmus con Jezebel

5 – Svizzera: Marius Bear con Boys Do Cry

6 – Francia: Alvan & Ahez con Fulenn

7 – Norvegia: Subwoolfer con Give That Wolf A Banana

8 – Armenia: Rosa Linn con Snap

9 – Italia: Mahmood e Blanco con Brividi

10 – Spagna: Chanel con SloMo

11 – Paesi Bassi: S10 con De Diepte

12 – Ucraina: Kalush Orchestra con Stefania

13 – Germania: Malik Harris con Rockstars

14 – Lituania: Monika Liu con Sentimentai

15 – Azerbaigian: Nadir Rustamli con Fade To Black

16 – Belgio: Jérémie Makiese con Miss You

17 – Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con Die Together

18 – Islanda: Systur con Með Hækkandi Sól

19 – Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers con Trenulețul

20 – Svezia: Cornelia Jakobs con Hold Me Closer

21 – Australia: Sheldon Riley con Not The Same

22 – Regno Unito: Sam Ryder con SPACE MAN

23 – Polonia: Ochman con River

24 – Serbia: Konstrakta con In Corpore Sano

25 – Estonia: Stefan con Hope