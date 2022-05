“Dal Mississippi al Po”: The War and Treaty a Piacenza

Il duo blues di Nashville The War and Treaty sarà a Piacenza in occasione del festival “Dal Mississippi al Po” il 26 giugno 2022

I The War and Treaty porteranno per la prima volta in Italia il proprio sound unico, una fusione fra blues, soul e gospel, per un appuntamento speciale a Piacenza il 26 giugno 2022. Il gruppo di Nashville si esibirà in occasione del poliedrico festival Dal Mississippi al Po, nella speciale cornice della Chiesa ed ex Convento di Santa Chiara.

Da quando si sono formati nel 2014, The War And Treaty hanno dato vita a un percorso artistico eclettico. Aggettivo che descrive al meglio anche il loro sound: una fusione blues ma gioiosa di soul, gospel, country e rock-and-roll. Il duo, formato da Michael Trotter Jr. e Tanya Blount-Trotter, è rinomato per la capacità di riuscire a creare uno scambio continuo di energia con il proprio pubblico, dinamica che i due hanno portato sul palco come opening al leggendario Al Green e in tournée con artisti del calibro di Brandi Carlile e Jason Isbell.

Dopo aver condiviso il palco di un festival come musicisti, Michael e Tanya hanno iniziato a fare musica insieme, sposandosi e dando vita al progetto The War And Treaty. Dopo l’EP di debutto Down to the River del 2017, hanno pubblicato Healing Tide nell’agosto 2018, finendo nella lista di Rolling Stone dei 40 migliori album country e americani del 2018. L’anno successivo, la band è arrivata sui palchi dei principali festival statunitensi, firmando con Rounder Records.

Quando è arrivato il momento di decidere il titolo del loro prossimo album, i War And Treaty sono arrivati con facilità a optare per Hearts Town, soprannome scelto dalla loro devotissima fanbase. Hearts Town arriva in seguito all’uscita di Healing Tide del 2018, portando The War And Treaty a essere nominati come Emerging Act of the Year dall’Americana Music Association. Ogni canzone mette in luce la narrazione sincera e la semplicità poetica dei The War And Treaty. L’album si apre con Yearning, una potente introduzione alla narrativa del disco, che si incentra sul concetto di amore senza limiti.

In Five More Minutes, Hearts Town assume uno stato d’animo molto più luminoso, raggiungendo poi una complessità di pensiero nella title track, un brano tentacolare e sinfonico in parte nato dall’esperienza di Michael come soldato che ha prestato servizio in la guerra in Iraq. Il disco trasforma questa storia personale in un sentimento universale, esplorando lo straordinario potere di risollevarsi anche dopo i momenti più difficili.

THE WAR AND TREATY

26 giugno 2022 – Dal Mississippi al Po – Piacenza

Biglietti: € 25,00 + prev.

Per info: www.bpmconcerti.com