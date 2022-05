Dopo un’analisi indipendente su assistenza clienti, trasparenza contratti e tutele per dipendenti, Sorgenia ottiene il rating Consumerismo “Operatore eccellente”

La Digital Energy Company Sorgenia , al termine di una analisi che ha preso in esame diversi aspetti dell’attività dell’azienda, ha ottenuto il rating “ Operatore Eccellente ” rilasciato dall’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit.

Una valutazione che Consumerismo svolge in modo indipendente e imparziale, non vincolante per i consumatori. Il marchio “Consumerismo Rating” è finalizzato alla tutela e alla promozione dell’informazione consapevole dei Consumatori e alla valorizzazione delle Aziende virtuose; non costituisce certificazione, non può considerarsi una valutazione comparativa con altre imprese operanti sul mercato e può essere richiesto da qualsiasi operatore che abbia i requisiti previsti dal Regolamento d’uso.

Per il riconoscimento del rating l’indagine dell’associazione ha interessato diverse aree di analisi, a partire dalla tutela dei consumatori e verifica del livello di assistenza ai clienti nelle fasi di attivazione del contratto, reclamo e post-vendita, passando per contrattualistica, impegno sociale, sostenibilità, inclusione e tutela dei dipendenti.

Sono stati eseguiti audit coinvolgendo sia clienti di Sorgenia, sia dipendenti della società e realizzate mystery call per valutare l’assistenza fornita dall’azienda ai consumatori.

È stato poi valutato positivamente il percorso avviato da Sorgenia per supportare i propri clienti a diventare protagonisti della transizione ecologica in atto, accompagnandoli in un percorso di crescente sostenibilità capace di fornire una risposta concreta e intelligente al caro bolletta, dal fotovoltaico alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Al termine della complessa attività di verifica, Sorgenia ha ottenuto una valutazione di 3 stelle da parte di Consumerismo No Profit, corrispondente al rating di “Operatore eccellente”.

“Amiamo definirci indipendenti perché lo siamo, e pensiamo che non può esserci mercato senza un rapporto alla pari tra consumatore e aziende. Del resto ogni azione che compiamo, ogni acquisto di beni e servizi che realizziamo, è attraverso una azienda. Lavorare in trasparenza con le imprese corrette è un nostro dovere, e non possiamo lasciare ad un algoritmo o ad una recensione il giudizio sugli operatori del mercato. E’ per questo che siamo Entrati in casa Sorgenia, abbiamo chiesto che ci mostrassero le loro stanze, lo hanno fatto con trasparenza e partecipazione. Il risultato è stato questo, un operatore eccellente”, ha commentato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato che conferma il nostro impegno a rendere l’esperienza con l’energia più personale, semplice e condivisa. Il rating di Consumerismo si aggiunge ad altri due importanti traguardi raggiunti: abbiamo il Net Promoter Score più alto dell’intero mercato energy italiano e i nostri clienti valutano l’interazione con noi più semplice di quella con le più evolute piattaforme digitali di servizi. Sono le migliori premesse per continuare a costruire una community sempre più coesa e impegnata nella tutela dell’ambiente”, ha commentato Gianfilippo Mancini, CEO di Sorgenia.