“Made in Veneto” è il nuovo album dei Rumatera

Con i Rumatera continua la scommessa più folle dell’underground musicale: unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla scuola californiana punk-rock

Esce “Made in Veneto“, il nuovo e settimo album dei Rumatera (fuori ovunque per La Grande V). Un album molto vario perché contiene canzoni di stili musicali diversi, ogni canzone porta con sé un’emozione diversa dalla precedente. Allo stesso tempo risulta eterogeneo grazie al carattere forte della band che è riconoscibile in ogni singolo brano. In questo album la band mostra tutta la sua personalità nelle sue diverse sfaccettature, goliardica e leggera ma anche seria ed impegnata, poetica, innamorata. Questi diversi aspetti costruiscono il quadro complesso di quella che è non solo la personalità della band ma anche lo spirito della terra in cui i Rumatera sono nati e cresciuti, il Veneto.

Il messaggio che vogliamo dare con “Made in Veneto” è che, in Veneto ed in Italia, ci siamo anche noi e la gente che vede le cose come le vediamo noi. Troppo spesso, chi non vive nella nostra regione, ha un’immagine molto parziale e distorta del Veneto e dei suoi abitanti. Passiamo per ricchi imprenditori snob, gente poco ospitale che si crede migliore degli altri. Noi non ci riconosciamo in questo stereotipo e in questo album esprimiamo il nostro punto di vista, come ce la viviamo noi insomma, con ironia, amore, e voglia di far festa. I “tosi de campagna” infatti hanno uno spirito inclusivo sono persone semplici ed empatiche che amano scherzare e fare festa ma che sanno anche darsi da fare per portare avanti le cose in cui credono. Noi crediamo nella potenza del mondo che raccontiamo, quello dei paesi di provincia che sopravvive nonostante la globalizzazione, nella sincerità delle espressioni dialettali che usiamo nelle canzoni, nella genuinità della gente che vive ancora a contatto con la terra e con i suoi ritmi.

I Rumatera sono: Bullo, Gosso, Sciukka, Rocky Giò

BIO:

I Rumatera rappresentano un’eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90.

Scriverlo oggi, dopo dieci anni di tour, concerti e dischi è senza dubbio meno speciale, ma sin dall’inizio, dal 2007 anno in cui nasce ufficialmente la band, i Rumatera sono stati in grado di prendere quelli che per l’ambiente discografico e per il senso comune, sono considerati dei limiti (come per esempio la scelta di cantare in dialetto veneto, il vivere in provincia, spaziare tra generi musicali molto diversi tra loro) e trasformarli nella loro più grande forza.

I Rumatera sono da sempre la voce dei Tosi de Campagna e rappresentano la rivincita di quel mondo fatta di tradizioni, di provincia e di ruspante genuinità contro il messaggio omologante dei talent e reality. Ad oggi dopo quasi dieci anni di vita, con più di 500 concerti alle spalle (tra cui Sziget Festival), sei dischi ed una serie televisiva da protagonisti (The Italian Dream), i Rumatera non si fermano. Il 1 Aprile 2022 uscirà, per AL Grande V Records, il loro ultimo album dal titolo “Made in Veneto”.

Discografia

Rumatera (2008) // My Crew (2009) // 71 Gradi (2010) // La Grande V (2011) // Xente Molesta (2012) Awanti coi ammicci (2014) // Ricchissimi (2017) // Ciao Bella (2018)