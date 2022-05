Feyra su YouTube con il videoclip di “30 Febbraio”

Fuori il videoclip di “30 Febbraio”, nuovo singolo del cantautore siciliano FEYRA, terzo estratto dall’album che uscirà nei prossimi mesi

Online il videoclip di “30 Febbraio”, nuovo singolo di FEYRA – già disponibile in digitale (ascolta qui) e in rotazione radiofonica – terzo estratto dall’album del cantautore siciliano che vedrà la luce nei prossimi mesi: “una canzone maledettamente malinconica che racconta un attimo d’amore che sembra infinito nella mente di chi vive intensamente una prima volta”.

GUARDA VIDEO

Il filo conduttore del videoclip, diretto da Carla Marchetta di Ovo Production e prodotto da Feyra e Dalvivo entertainment, sono le carte dei tarocchi che ci raccontano la storia della protagonista: “uno schema che si ripete – spiega l’artista – fatto di storie fallite, di persona che la usano e poi la allontanano, di notti insonni con l’amico di sempre che cerca di consolarla. I suoi continui tentativi di fuga, passeggiate senza meta lungo i binari, per scappare da sé stessa senza risultati. Un gioco di specchi per arrivare alla consapevolezza; per cambiare non deve più subire il passato ma accettarlo e riappropriarsene.”

Il testo della canzone racconta lo stato d’animo e i sensi di colpa di una ragazza dopo la sua prima volta: “Quante volte, innamorati, come seduti in treno – racconta FEYRA – durante la sua corsa, ci sentiamo persi nello spazio e nel tempo ma, una volta giunti al capolinea, in mano ci resta soltanto una carta che rivela un giorno che non esiste. Un mese anonimo. Credo che le cose vadano vissute fino in fondo nel momento in cui vanno vissute, dopo non vale, non hanno più quell’energia vitale, la perdono col tempo. Al loro posto ci saranno altre sensazioni da cui farsi possedere, per altri motivi, altre situazioni, che magari mai avresti pensato di vivere. Il bello della vita è proprio questo, forse tutto il senso del nostro vivere ruota attorno a questo importante punto. Dobbiamo sbagliare, ma senza pentirci, scegliere, ma senza rimpianti. Dobbiamo imparare a vivere tutte le emozioni e le sensazioni che quel dato momento ci sta dando perché poi sarà solo un ricordo sbiadito. Tutto va vissuto, nottate di lacrime, mal di pancia da risate, figuracce da ragazzini e amori sbagliati, tutto.”

Biografia: Biagio Marino alias Feyra nasce ad Agrigento nel 1985. Si avvicina alla musica a 6 anni con lo studio del pianoforte e cresce cantando le canzoni degli anni ’60. A 16 anni è tastierista e cantante di una band, compone musiche per cortometraggi e nel 2009 scrive la sua prima canzone che lo porterà a fondare la band “Siciliano Sono” con i quali pubblica due album caratterizzati dalla fusione di sonorità siciliane con la musica latina, il reggae e la patchanka. Nel 2017, grazie al general manager Massimo Costantino, avviene il passaggio dalle esibizioni nei club alle migliori piazze siciliane. Lo stesso anno pubblica i singoli “Esperanza”, canzone dedicata ad una storia d’amore spezzata dalla tragedia di Rigopiano e “Mala politica”. Nel 2018 arrivano anche le collaborazioni internazionali insieme ad Adrià Salas Viñallonga, cantante spagnolo de “La Pegatina”, con il quale lavora allo show musicale della band. Il 2019 è l’anno in cui decide di cambiare nome alla band in Feyra. Vengono pubblicati i singoli “Cambiamenti” e “La cumbia dell’amor” un feat con la band spagnola dei “Che Sudaka” allievi di Manu Chao. La sua musica passa in Argentina, in Messico, in Spagna, fa da sottofondo a spot pubblicitari internazionali, vengono inseriti in una playlist mondiale “La rockola insert coin”. Il percorso che fin qui stava per culminare con l’uscita di un terzo album viene interrotto dal Covid. Con l’arrivo della pandemia e la chiusura forzata a casa, Biagio si approccia ad un nuovo modo di scrivere e fare musica che ne rappresenta il punto di svolta. Il 15 aprile 2021 con l’uscita di “Complesso di inferiorità” si chiude un ciclo, si allontana dal tipo di musica che lo ha caratterizzato nelle recenti produzioni ed esordisce nel panorama cantautorale dell’itpop, indie. La nuova veste si conferma con i singoli “Amore e Psiche” (ascolta qui e guarda video) e “Ciclo” (ascolta qui e guarda video) che insieme ad altre produzioni, arricchirà il nuovo album in uscita nel 2022.