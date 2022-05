FameLab 2022, candidature aperte fino al 31 maggio

Sono aperte le candidature all’edizione 2022 di FameLab, la competizione per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione, ideato dal Cheltenham Festival

Sono aperte le candidature all’edizione 2022 di FameLab, la competizione per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione, ideato dal Cheltenham Festival e promosso a livello mondiale sino all’edizione 2021 dal British Council in oltre 30 differenti Paesi. Per il l 2022 in Italia l’evento è organizzato da Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Science Festival, e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) tra i partner scientifici.

FameLab è una gara di public speaking riservata a giovani ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi e studentesse e studenti che in soli 3 minuti devono presentare un contenuto scientifico in linguaggio divulgativo (in italiano o in inglese) e conquistare i voti di una giuria di esperti provenienti dal mondo della scienza e della comunicazione.

La competizione FameLab Italia nel 2022 prevede lo svolgimento di selezioni locali in otto città italiane. Da ognuna delle competizioni locali saranno selezionati due finalisti che parteciperanno alla FameLab Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scienza realizzato nell’estate 2022. I finalisti si affronteranno nella Finale Nazionale che si svolgerà il 30 settembre 2022 in occasione della Notte Europea dei Ricercatori.

Entro il 31 maggio 2022 si svolgeranno le otto selezioni locali, quattro delle quali vedono tra i partner alcune strutture Cnr: Ancona, Brescia, Camerino (con la partecipazione di Cnr-Ino e Cnr-Ispc), Catania (con la partecipazione di Cnr-Imm), Genova (con la partecipazione dell’Unità comunicazione del Cnr), Milano, Torino, Trieste (con la partecipazione di Cnr-Iom).

Per partecipare a Famelab , una volta verificati i requisiti (che si trovano qui https://famelab-italy.it/come-partecipare/) occorre scegliere una sede e compilare il modulo di iscrizione alla selezione locale relativo alla città prescelta, già disponibile sul sito dell’evento (https://famelab-italy.it/selezioni-2022/).

Di seguito luoghi e date di tutte le preselezioni italiane:

– Ancona – 24 maggio

– Brescia – 20 maggio

– Camerino – 27 maggio

– Catania – pre-selezione 16 maggio, selezione 19 maggio

– Genova – pre-selezione 30 maggio, selezione 31 maggio

