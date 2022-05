Elisabetta Gagliardi canta “Nel centro di New York”

Il nuovo singolo della cantautrice piemontese Elisabetta Gagliardi è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download. È online anche il lyric video

Fuori “NEL CENTRO DI NEW YORK”, il nuovo singolo della cantautrice piemontese ELISABETTA GAGLIARDI, disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download. È online anche il lyric video realizzato dal videomaker Marcello Geraci.

Ascolto: https://open.spotify.com/track/5ZGygmnCChlqlaGbW9jHxd?si=8d147fcbfd60430b

“Nel centro di New York”, scritta con il bassista Nicola Bruno e prodotta da Producer Erik Bosio, è una canzone d’amore anche se racconta gli ultimi momenti di un rapporto giunto ormai al termine. È un atto di amore nei confronti di sé stessi, un inno disperato a lasciare andare le cose quando si prende coscienza che nulla potrà evolversi in qualcosa di vero, concreto, duraturo. Perché l’amore lo si fa e lo si costruisce in due.

“Nel centro di New York, una canzone per lottatori, Per chi non si è mai arreso. – Racconta Elisabetta Gagliardi – L’ho scritta poco dopo la fine di una storia d’amore. Ringrazio e dedico questa canzone a chi mi ha regalato la bellezza e il dolore. Un mix meraviglioso di emozioni che si prendono a cazzotti. Ai lividi e ai cerotti. A quella sensazione di pace che arriva quando il tempo sistema tutti i tasselli del tuo puzzle.”

Video disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=g7uNetD7Zz0

Elisabetta Gagliardi è una cantante e songwriter italiana. Piemontese Doc, Elisabetta è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “A.Vivaldi” della sua sua città, Alessandria e laureata in canto pop presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano. Nel corso della sua carriera si è esibita in numerose manifestazioni, concorsi e apparizioni TV sia come solista che con la band riscuotendo sempre ottimi riscontri dalla critica. Il suo singolo di esordio Una Volta Sola, scritto insieme al bassista Nicola Bruno nel settembre 2015, raccoglie una grande attenzione da parte dei media e della critica Italiana vincendo premi importanti quali “Premio della Critica Radio Capital” (Maggio 2015), Premio “Mtv New Generation” (Settembre 2015), “Premio D’autore città di Asti” (Luglio 2016), Premio “Deejay on stage” di Radio Deejay (Agosto 2016). Nel settembre 2016 Elisabetta partecipa al prestigioso Festival della Musica Italiana di New York vincendolo con la sua canzone basso e voce.

A giugno 2017 esce Pecore nere primo singolo elettro-pop prodotto dal Dj Produttore Andrea Bertolini e dal Dj Francesco Pistoi in arte “Pisti”, già membro dei Motel Connection.