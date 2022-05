“damalpensa” è il primo singolo del progetto Nicedays

Online “damalpensa“, il primo singolo del progetto nicedays: pop dalla venature urban e lo-fi direttamente dalla pianura padana, alter ego di Nathan Schinocca

Esce “damalpensa“, il primo singolo del progetto nicedays: pop dalla venature urban e lo-fi direttamente dalla pianura padana, alter ego di Nathan Schinocca e primo assaggio di un disco in arrivo questa primavera. “damalpensa“ ha un testo che gioca su 2 scenari ben distinti: il lungomare e l’aeroporto, entrambi posti predisposti alla contemplazione, dove puoi farti trascinare in altri mondi. Un brano sul rimorso, ma anche sul sogno di andarsene via e ricominciare tutto. Esiste però una forte paura nell’affrontare le scelte passate e future, ma anche una sorta di redenzione nel convincersi che non è importante farsi affossare dalle paure, ma vivere ogni momento a pieno.

Esiste una forte componente di paura nel prendere ed affrontare le scelte, ho cercato di concretizzare tutto nell’immagine delle “navi che affondano”. Alla fine del testo c’è una sorta di “redenzione” del protagonista, che, parlando di sé stesso, dice di “aver vissuto” quei “momenti lasciati dietro”, convincendosi che non sia importante fomentare le ansie e le paure, ma che sia più opportuno viversi ogni momento a pieno.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/5eXLXxtgPINB4w2Z1xqOQy?si=EEEQ-y6sR5KqWv2nbXKyBg

BIO:

Nathan Schinocca, in arte nicedays, nasce a Spino D’adda, nella quiete della pianura padana. Nella vita fa avanti e indietro da Milano per lavoro, nel tempo libero scrive canzoni e strimpella con la sua chitarra. Suona in varie band punk da quando è piccolo, ma solo 3 anni fa decide di fare un progetto solista.