Dai cardiologi ANMCO un numero verde per i profughi ucraina

Una situazione drammatica sta colpendo la popolazione ucraina, soprattutto donne e bambini che fuggono dallo scenario di guerra e cercano di trovare rifugio in Paesi dove hanno parenti, amicizie o conoscenze. In forza dell’ordinanza della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, circa le ulteriori disposizioni urgenti per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione Ucraina, il Sistema delle Società Medico Scientifiche Italiane aderenti alla Federazione FISM, scende in campo attivando numeri verdi di utilità sociale, dove le proprie realtà federate faranno partire iniziative specifiche finalizzate, fra le altre cose, ad assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale nell’adozione di tutte le attività di assistenza alla popolazione ucraina.

L’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina, ha portato già in Italia circa 100.000 profughi ed ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata che, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio.

13 maggio Giornata Nazionale del Cardiologo Ospedaliero, prevista l’attivazione del numero verde 800 146 602 promosso dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Attraverso il numero verde ANMCO, potranno essere fornite le indicazioni circa le più prossime Unità Operative di Cardiologia operanti su tutto il territorio nazionale, in grado di garantire le pronte cure cardiologiche, necessarie ai profughi ucraini. Con questa giornata l’ANMCO intende lanciare altri un appello sull’importanza del prendersi cura del proprio cuore, il tutto puntando ad informare e sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, a partire dai piccoli gesti e dalle abitudini quotidiane. Le malattie del cuore rappresentano ancora oggi la prima.

