Previsioni meteo 12 maggio 2022: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 12 maggio 2022: un robusto anticiclone regala giornate soleggiate e caldo in aumento su tutta la Penisola

Tempo stabile sull’Italia grazie all’alta pressione che regala condizioni meteo primaverili, dopo diversi giorni con piogge e temporali. Anche nella giornata di oggi l’alta pressione sarà grande protagonista dello scenario sulla nostra Penisola, con temperature massime in ulteriore crescita. In alcune regioni si potranno raggiungere e superare i +25°C, per un primo assaggio di estate.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo poche variazioni di rilievo. Il Nord Italia sarà lambito da correnti più fresche che determineranno una maggiore copertura nuvolosa ma con assenza di precipitazioni significative ad eccezione dell’arco alpino e, in serata, delle aree di Nord-Ovest. La fase di tempo stabile proseguirà anche nella giornata di sabato: i cieli risulteranno in prevalenza soleggiati, con rischio di temporali pomeridiani confinato su Lombardia, Trentino, Appennino tosco-emiliano e zone interne di Lazio e Molise.

Intanto per oggi, giovedì 12 maggio 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’arco alpino con deboli piogge, nessuna variazione altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi, asciutto altrove con ancora qualche velatura in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locale instabilità sull’Abruzzo, nessuna variazione sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità sulle zone interne di Calabria e Sicilia. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con assenza prevalente di nuvolosità. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutte le regioni.

