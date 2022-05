LDO debutta con il progetto “Partenoplay”

“Partenoplay” è il debutto discografico di LDO, il producer di Clementino: un Ep di sei tracce disponibile in digitale

E’ un Ep di sei tracce il debutto discografico del producer e musicista napoletano LDO.

A pubblicare la versione digitale di “Partenoplay” è la Edizioni FUMO che propone un lavoro tra intuizioni rap, pop cantautorale, elettronica e lo-fi music.





I titoli delle tracce del mini album, se letti in successione, hanno un significato contestuale al docufilm (Gli obiettivi si raggiungono insegnando a lottare non giocando), di fatto le lettere iniziali formano il titolo del film: "Partenoplay". L'Ep nasce come colonna sonora del docufilm "Partenoplay" della IRed Produzioni ( https://remiam.conform.it/partenoplay ) lavoro che racconta il patrimonio culturale materiale e immateriale di Napoli attraverso un format inedito cross-mediale che unisce arti, storie, miti, leggende e persone della città attraverso la profonda leggerezza della canzone d'autore contemporanea. Tutto ciò si riflette nella musica di LDO che fa da collante al progetto.

TrackList:

1. Purposes

2. Are

3. Reached (feat. Novakey)

4. TEaching to fight

5. NOt

6. PLAYing

Biografia:

LDO (Luigi Castaldo) producer e musicista classe 91’, cresciuto a Nola (Na), si approccia alla musica già all’età di 14 anni, avvicinandosi da subito alla musica elettronica, in particolare al suono techno, facendosi spazio molto presto nella scena underground Napoletana.

Dal 2018 lavora nello staff del rapper Clementino, come dj in apertura per i suoi tour (Tarantelle summer tour 2019, Tarantelle club tour 2019, Clementino live estate 2020, Clementino live estate 2021), fino a diventare uno dei direttori artistici del nuovo album Black Pulcinella, in uscita il 29 Aprile 2022, producendo ben 4 strumentali per l’album tra cui ATM, primo singolo pubblicato l’8 aprile, posizionandosi come il produttore che ha dato più strumentali al progetto.



