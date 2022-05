Epatite B: come si previene la trasmissione verticale

Una nuova revisione di studi clinici controllati analizza le strategie migliori per la prevenzione della trasmissione verticale dell’epatite B

Come prevenire la trasmissione verticale dell’epatite B? Una nuova revisione di studi clinici controllati, pubblicata sull’ American Journal of Obstetrics and Gynecology, evidenzia che l’approccio più efficace per prevenire la trasmissione verticale del virus dell’epatite B è la combinazione tra l’uso materno di tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e l’immunizzazione postnatale.

In particolare, i risultati hanno mostrato che il TDF sarebbe l’unico trattamento antiretrovirale (AVT) somministrato a donne positive sia per gli antigeni di superficie dell’epatite B (HBsAg) che per gli antigeni dell’involucro (HBeAg) a ridurre significativamente il rischio di trasmissione nei neonati che hanno ricevuto il vaccino HBV e le immunoglobuline HBV (HBIG) dopo la nascita.

“C’è una scarsità di dati di studi randomizzati controllati (RCT) per diversi regimi per la prevenzione della trasmissione verticale di HBV e c’è stata una mancanza di granularità nel mettere insieme le prove per l’AVT più efficace”, evidenziano Ha T. Nguyen, MSc, della Mahidol University di Bangkok, Thailandia, e colleghi nel lavoro.

Nguyen e colleghi hanno condotto una meta-analisi di 30 RCT (n=4.459) confrontando l’efficacia di vari interventi farmacologici per prevenire la trasmissione verticale dell’HBV. Hanno cercato studi fino al 28 ottobre 2020.

Nei neonati, una combinazione di HBIG e vaccino HBV è risultata più efficace rispetto al vaccino da solo (RR=0,52; IC 95%, 0,3-0,91), HBIG da solo (RR=0,26; IC 95%, 0,13-0,5) e placebo (RR=0,16; IC 95%, 0,08-0,31).

Solo il TDF materno combinato con HBIG e il vaccino nei neonati era associato a un rischio di trasmissione significativamente inferiore rispetto a HBIG e al solo vaccino (RR=0,1; IC 95%, 0,03-0,35). L’aggiunta di altri AVT, come telbivudina e lamivudina, o HBIG materno non ha ulteriormente ridotto il rischio di trasmissione verticale, hanno affermato i ricercatori.

“Tra le madri [HBsAg-positive] e [HBeAg-positive], la revisione ha indicato che la fornitura di HBIG ai bambini, oltre al vaccino HBV, ha ridotto significativamente il rischio di trasmissione verticale dell’HBV del 48%”, concludono gli autori.

In conclusione, la combinazione di vaccinazione contro l’epatite B e immunoglobuline nei neonati è la pietra angolare per la prevenzione della trasmissione verticale dell’epatite B da madri positive ai nascituri. L’aggiunta di tenofovir assunto dalla madre a questa combinazione infantile è considerato il trattamento probabilmente più efficace.

Nguyen e colleghi hanno affermato che i risultati dovrebbero essere interpretati con cautela perché solo un piccolo numero di RCT ha valutato l’efficacia di HBIG e AVT materni e solo un singolo RCT con un numero limitato di partecipanti ha confrontato lamivudina con placebo. Tuttavia, hanno affermato che la loro revisione era “quasi il doppio” di quella di una precedente meta-analisi e includeva un numero maggiore di partecipanti.

