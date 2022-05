Dayanira in radio con il nuovo singolo “Rimmel”

Disponibile in rotazione radiofonica “Rimmel”, il nuovo singolo di Dayanira in collaborazione con il Produttore Roberto Gionata La Torre in arte Seck

“Rimmel” racconta le difficoltà di una ragazza di 25 anni che da sola, senza aiuto di nessuno e senza scendere a compromessi, decide di rincorrere i propri sogni e obiettivi. La voce di una “chica” è la voce di ogni ragazza che cerca di gridare al mondo le difficoltà che vivono le donne. Lavora sodo e persiste nei suoi obiettivi contro tutto e tutti. La copertina del progetto rappresenta il pianto di una donna sola e disperata che, nonostante mille no, continua a credere nel proprio sogno. Rimmel è il mascara delle donne.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Corro pur sapendo i rischi di chi non ha un piano B”.

Il videoclip di “Rimmel” è stato girato nelle strade e piazze più famose di Milano, durante il corso del video l’artista tiene sempre in mano il suo cuscino rappresentante i sogni che porta sempre con sé e il fatto che non ha mai avuto certezze nella vita, come neanche una casa.

Biografia

Elena Sofia Damato, in arte Dayanira, nasce a Trani il 06/05/1997, in Puglia. Sin da bambina mostra un’ incredibile predisposizione e talento per le arti quali canto, danza e recitazione. Frequenta il Liceo Musicale “l’Opera” a Barletta dove impara a suonare il pianoforte e studia varie discipline musicali. A 18 anni inizia la sua carriera da showgirl. Viene ammessa a Roma presso l’Accademia Internazionale del Musical e partecipa a provini per talent, film, comparse, programmi TV, live e musical. Dopo numerosi live show a Roma e, trasferitasi nell’ultimo anno a Milano, decide di intraprendere la sua carriera musicale iniziando a collaborare con l’etichetta discografica Platinum Label pubblicando così i suoi primi singoli ; “Badgirl” e “Baby Boy” (prodotti da Dario Scognamiglio in arte BlueJeans).