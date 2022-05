“Centomilascuse” è il nuovo singolo dei Loren

I LOREN svelano il singolo “Centomilascuse”, ultimo estratto che anticipa la release del loro nuovo album per Garrincha Dischi

In un periodo in cui «siamo sempre più portati ad avere una visione polarizzata delle cose», la band ribadisce l’importanza del tornare ad essere plurali. E lo fa attraverso un brano che, sulla scia del precedente “Viva la paura”, si pone l’obiettivo di rimettere al centro l’umanità, avvalendosi ancora una volta di un coro per «far suonare solo ciò che è umanamente possibile». Ne risulta, così, una profonda interconnessione tra voci e strumenti. Un dialogo che simboleggia il valore della mediazione, dell’incontro tra differenze, che, in fondo, «è il più grande rimedio contro la paura».

«”Centomilascuse” è un brano che parla della fatica di trovare una strada comune» afferma la band «Le cose belle sono faticose perché per realizzarle bisogna confrontarsi con gli altri e trovare sempre nuove idee, ammettendo quando sono sbagliate. Negli ultimi tempi se non la pensi bianco o nero sei uno sfigato. Ciò porta soltanto allo scontro. Ma è solo dall’incontro, dal mescolarsi, che nascono cose straordinarie. Questa canzone è un dialogo, perché nella nostra idea di mondo raggiungere un obiettivo è strettamente connesso al farlo insieme a qualcun altro. Da soli non c’è gusto».

BIOGRAFIA

I LOREN nascono a Firenze nel 2018 da cinque amici molto attivi nella scena musicale locale, che decidono di raccogliere, e mettere insieme, tutte le esperienze precedenti sotto questo nome.

Nel dicembre 2018 pubblicano per Garrincha Dischi l’album d’esordio omonimo, che raccoglie consensi sia di critica che di pubblico (oltre 300mila streaming su Spotify in pochi mesi), a cui fa seguito un tour di concerti nelle principali città italiane. Durante le registrazioni nascono collaborazioni, divenute col tempo amicizie, con Enrico ‘Carota’ Roberto (Lo Stato Sociale), Federico Cimini, Nicola ‘Hyppo’ Roda (Keaton). Luciano Ligabue colpito dalle sonorità della band mette a disposizione il suo studio privato di Correggio per la parte di recording del disco.

Nel 2021 ritornano sulle scene con due nuovi singoli, “Uniti” e “Stendhal”. Il 2 marzo 2022 esce il brano “Viva la paura”, seguito da “Centomilascuse”, ultimo singolo che anticipa il nuovo album in uscita quest’anno per Garrincha Dischi.

I LOREN guardano alla tradizione della musica leggera italiana per i testi mentre, per quanto riguarda il mondo sonoro, ai maggiori gruppi della scena pop-indie internazionale.